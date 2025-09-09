Прокуратура Железинского района Павлодарской области выявила грубые нарушения в деятельности ГКП "Көмек", которое занимается производством и распределением тепловой энергии, а также водоснабжением, передает BAQ.KZ.

Установлено, что предприятие более трёх лет не исполняло налоговые обязательства и не выплачивало социальные взносы и надбавки 137 сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 66 млн тенге.

Кроме того, работники не были обеспечены средствами защиты, спецодеждой и обувью, а зарплаты и отпускные выплачивались с постоянными задержками.

Прокуратура внесла акт надзора в адрес акима района и фискального органа. По итогам принятых мер 137 сотрудникам были выплачены социальные отчисления.