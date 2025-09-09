Коммунальный коллапс: павлодарское предприятие задолжало работникам 66 млн тенге
Сегодня, 10:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:33Сегодня, 10:33
89
Прокуратура Железинского района Павлодарской области выявила грубые нарушения в деятельности ГКП "Көмек", которое занимается производством и распределением тепловой энергии, а также водоснабжением, передает BAQ.KZ.
Установлено, что предприятие более трёх лет не исполняло налоговые обязательства и не выплачивало социальные взносы и надбавки 137 сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 66 млн тенге.
Кроме того, работники не были обеспечены средствами защиты, спецодеждой и обувью, а зарплаты и отпускные выплачивались с постоянными задержками.
Прокуратура внесла акт надзора в адрес акима района и фискального органа. По итогам принятых мер 137 сотрудникам были выплачены социальные отчисления.
Самое читаемое
- Трамп намекнул на визит в Казахстан и похвалил Токаева
- На турнире по казакша курес в Ерейментау юноша впал в клиническую смерть
- Сегодня Президент выступит с Посланием народу Казахстана
- Что даст Казахстану переход к однопалатному Парламенту? Мнение политолога
- Цифровизация и ИИ стали новой национальной идеей Казахстана — Ерлан Карин