Компании-монополисты оштрафованы на 57 млн тенге за сокрытие отчётности
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За январь–май 2025 года территориальные подразделения Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ возбудили 94 административных дела в отношении субъектов естественных монополий. Причина — непредоставление отчётов об исполнении тарифной сметы и инвестиционных программ, передает BAQ.KZ.
По результатам рассмотрения дел компаниям назначены штрафы на общую сумму 56,9 млн тенге, из которых уже взыскано свыше 31,3 млн тенге.
В соответствии с законодательством, субъекты естественных монополий обязаны ежегодно до 1 мая направлять отчёты за предыдущий год в электронном формате в уполномоченные государственные органы. Нарушение этой нормы квалифицируется как административное правонарушение (ч. 1 ст. 25 КоАП РК) и влечёт за собой штраф.
Как подчеркнули в ведомстве, меры воздействия направлены не только на привлечение компаний к ответственности, но и на предупреждение повторных нарушений и воспитание добросовестного отношения к закону.
В Комитете отметили, что эта практика — часть системной работы по повышению прозрачности и подотчётности в сфере естественных монополий, а также важный шаг для соблюдения инвестиционной дисциплины и защиты интересов потребителей.
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