Компания из Кыргызстана займется добычей золота в Афганистане

В Афганистан подписан контракт на добычу золота с участием компании из Кыргызстан. Соглашение оценивается более чем в $20 млн, сообщает РИА Новости.

Что известно о проекте

Контракт заключён на разработку месторождения Кала-е-Заль в провинции Кундуз. Его площадь составляет почти 6 квадратных километров.

Соглашение сроком на пять лет подписано министром горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятуллой Бадри в присутствии представителей Азербайджана и Кыргызстана.

В проекте участвуют компании Reef Group (Llc) и Subhan Momand Co.

Инвестиции и условия

Общий объём инвестиций составит $20,24 млн.

Компании обязались выплачивать 30% роялти, а также направить $200 тыс. на развитие социальной инфраструктуры региона.

Кроме того, проект предусматривает создание около 100 рабочих мест - как прямых, так и косвенных.

Что известно о компаниях

Reef Group - международная горнодобывающая компания с офисом в Бишкеке. Она занимается инженерными, геологическими и буровыми работами, а также транспортировкой сырья в странах региона.

О второй компании - Subhan Momand Co - в открытых источниках информации немного.

По словам афганской стороны, соглашение рассматривается как шаг к укреплению экономического сотрудничества между Афганистаном, Кыргызстаном и Азербайджаном.

Власти страны также заявили о готовности предоставить инвесторам дополнительные преференции.