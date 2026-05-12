Компания из Кыргызстана займется добычей золота в Афганистане
Контракт на $20 млн подписан с участием компаний из Кыргызстана и Азербайджана.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Афганистан подписан контракт на добычу золота с участием компании из Кыргызстан. Соглашение оценивается более чем в $20 млн, сообщает РИА Новости.
Что известно о проекте
Контракт заключён на разработку месторождения Кала-е-Заль в провинции Кундуз. Его площадь составляет почти 6 квадратных километров.
Соглашение сроком на пять лет подписано министром горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятуллой Бадри в присутствии представителей Азербайджана и Кыргызстана.
В проекте участвуют компании Reef Group (Llc) и Subhan Momand Co.
Инвестиции и условия
Общий объём инвестиций составит $20,24 млн.
Компании обязались выплачивать 30% роялти, а также направить $200 тыс. на развитие социальной инфраструктуры региона.
Кроме того, проект предусматривает создание около 100 рабочих мест - как прямых, так и косвенных.
Что известно о компаниях
Reef Group - международная горнодобывающая компания с офисом в Бишкеке. Она занимается инженерными, геологическими и буровыми работами, а также транспортировкой сырья в странах региона.
О второй компании - Subhan Momand Co - в открытых источниках информации немного.
По словам афганской стороны, соглашение рассматривается как шаг к укреплению экономического сотрудничества между Афганистаном, Кыргызстаном и Азербайджаном.
Власти страны также заявили о готовности предоставить инвесторам дополнительные преференции.
Самое читаемое
- В Мангистау исследуют город с двухтысячелетней историей
- Модернизацию погранперехода на границе Актюбинской области и России завершат в конце года
- Казахстанец погиб в ДТП в Анталье: его сбило такси
- Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме
- Полиция Алматы прокомментировала историю с отказом в ВНЖ иностранке