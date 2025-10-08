Компанию оштрафовали за добычу щебня без экологического разрешения в Мангистауской области
Ранее в поселке Шетпе уже фиксировались экологические нарушения.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Мангистауской области добывающая компания ТОО "Шетпе тас" оказалась в центре экологического разбирательства. Как сообщили в департаменте экологии региона, предприятие вело работы по добыче щебня на месторождении "Жаңа Орпа-2" без необходимого экологического разрешения на эмиссии в окружающую среду, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Во время внеплановой проверки было установлено, что компания нарушила требования экологического законодательства. По итогам инспекции составлен акт, выдано предписание об устранении нарушений, а также возбуждено административное производство по части 1 статьи 328 Кодекса об административных правонарушениях РК — "Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду".
Кроме того, департамент экологии направил в Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области иск о приостановлении деятельности предприятия до получения соответствующего разрешения.
Для справки: согласно части 1 статьи 328 КоАП РК, за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 150 МРП (589 800 тенге) для физических лиц. Для юридических лиц санкция может составить до 10 000% от ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду по превышенным объёмам выбросов.
Ранее в поселке Шетпе уже фиксировались экологические нарушения: одного из землепользователей оштрафовали за загрязнение жилых домов пылью.
Самое читаемое
- Кызылординских чиновников наказали за незаконные штрафы инвестору
- Какие налоги перестанут действовать в Казахстане со следующего года
- После запрета вывода пенсионных на стоматологию казахстанцы потянулись к офтальмологам
- Часть домов в Костанае останется без электричества, тепла и горячей воды 10 октября
- Как молодежь и инновации меняют лицо Евразии: взгляд из Азербайджана