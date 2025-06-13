Функции тарифного регулятора в сфере поливной воды официально переданы Министерству водных ресурсов и ирригации. Такое решение принято по поручению Президента Казахстана, передает BAQ.KZ.

Ранее вопросы формирования и утверждения тарифов находились в ведении Министерства национальной экономики. Теперь государственный контроль за подачей воды по каналам, орошением и регулированием поверхностного стока будет осуществляться Минводхозом. Для этого в структуре ведомства создан специальный Департамент тарифной политики.

"Разработаны и утверждены все необходимые нормативные правовые акты. Мы приступили к полноценной реализации функций тарифного регулятора", — сообщил директор департамента Дархан Каинбердиев.

В министерстве отметили, что уже утверждены правила формирования тарифов, типовые договоры, регламенты оказания услуг и критерии оценки рисков. Эти документы прошли регистрацию в органах юстиции и вступили в силу.

На сегодняшний день в Государственный регистр субъектов естественных монополий включены 32 организации: 29 по подаче воды по каналам и 3 — по регулированию стока при помощи гидротехнических сооружений. Минводхоз будет осуществлять не только регулирование и утверждение тарифов, но и проводить проверки, а также оказывать госуслуги участникам рынка.

Передача функций направлена на повышение прозрачности и эффективности в сфере водоснабжения аграрного сектора страны.