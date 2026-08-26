«Кондиционер принадлежал соседнему зданию»: в суде по делу Улданы Мырзуан опрашивают свидетелей
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На заседании суда по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан, погибшей при исполнении служебных обязанностей, свидетель Дана Хасенова рассказала о событиях, произошедших 8 ноября, передает корреспондент BAQ.KZ.
По словам свидетельницы, в тот день она вернулась из поездки и примерно в 22:00–23:00 вышла из такси возле главного входа в магазин.
У магазина два входа: основной и дополнительный. Обычно такси останавливается перед главным входом. Оттуда я и зашла, – рассказала она в суде.
Подойдя к магазину, женщина заметила вокруг большое количество пыли. Сначала она решила, что произошла авария, связанная с трубой горячего водоснабжения.
У нас там периодически возникали проблемы с трубой. Поэтому сначала я подумала, что прорвало горячую воду, – рассказала свидетельница.
Однако, зайдя в магазин, она поняла, что ситуация намного серьезнее. По ее словам, из помещения доносились женские голоса и просьбы о помощи.
За холодильниками свидетельница также увидела кондиционер. При этом непосредственно момент его падения она не видела.
Позже я увидела кондиционер лежащим на земле. Откуда его взяли и как вынесли, я не знаю, потому что самого этого момента не видела, – пояснила она.
«Он принадлежал соседнему зданию»
Дана Хасенова рассказала, что хорошо знает этот дом: магазин арендовала ее родная сестра, а сама свидетельница проживает в здании с 2019 года. По ее словам, ей также хорошо знакомы устройство прохода и конструкция над ним.
Когда женщина впервые вошла в магазин после произошедшего, возле наружной двери, в том числе над металлической дверью, она увидела обломки и завалы.
Позднее, по словам свидетельницы, в социальных сетях появилась информация о том, что причиной травмирования людей якобы стало падение кондиционера. Однако увиденная ею на месте происшествия картина вызвала у нее вопросы.
Кондиционер лежал в углу. Я это хорошо запомнила. Тогда я подумала: «Как кондиционер мог привести к таким последствиям?» Сначала я поняла, что упал кондиционер. Потому что там был только один кондиционер, из него постоянно капала вода. Мы проходим там больше десяти раз в день, поскольку я помогаю сестре в магазине, – рассказала Хасенова.
В суде у нее уточнили, на какой стене был установлен кондиционер и кому он принадлежал.
Он находился на стене соседнего здания. На стене нашего дома с левой стороны кондиционера не было. Там был только один кондиционер, и он принадлежал соседнему зданию, – заявила свидетельница.
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