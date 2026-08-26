«Кондиционер принадлежал соседнему зданию»: в суде по делу Улданы Мырзуан опрашивают свидетелей

На заседании суда по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан, погибшей при исполнении служебных обязанностей, свидетель Дана Хасенова рассказала о событиях, произошедших 8 ноября, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам свидетельницы, в тот день она вернулась из поездки и примерно в 22:00–23:00 вышла из такси возле главного входа в магазин.

У магазина два входа: основной и дополнительный. Обычно такси останавливается перед главным входом. Оттуда я и зашла, – рассказала она в суде.

Подойдя к магазину, женщина заметила вокруг большое количество пыли. Сначала она решила, что произошла авария, связанная с трубой горячего водоснабжения.

У нас там периодически возникали проблемы с трубой. Поэтому сначала я подумала, что прорвало горячую воду, – рассказала свидетельница.

Однако, зайдя в магазин, она поняла, что ситуация намного серьезнее. По ее словам, из помещения доносились женские голоса и просьбы о помощи.

За холодильниками свидетельница также увидела кондиционер. При этом непосредственно момент его падения она не видела.

Позже я увидела кондиционер лежащим на земле. Откуда его взяли и как вынесли, я не знаю, потому что самого этого момента не видела, – пояснила она.

«Он принадлежал соседнему зданию»

Дана Хасенова рассказала, что хорошо знает этот дом: магазин арендовала ее родная сестра, а сама свидетельница проживает в здании с 2019 года. По ее словам, ей также хорошо знакомы устройство прохода и конструкция над ним.

Когда женщина впервые вошла в магазин после произошедшего, возле наружной двери, в том числе над металлической дверью, она увидела обломки и завалы.

Позднее, по словам свидетельницы, в социальных сетях появилась информация о том, что причиной травмирования людей якобы стало падение кондиционера. Однако увиденная ею на месте происшествия картина вызвала у нее вопросы.

Кондиционер лежал в углу. Я это хорошо запомнила. Тогда я подумала: «Как кондиционер мог привести к таким последствиям?» Сначала я поняла, что упал кондиционер. Потому что там был только один кондиционер, из него постоянно капала вода. Мы проходим там больше десяти раз в день, поскольку я помогаю сестре в магазине, – рассказала Хасенова.

В суде у нее уточнили, на какой стене был установлен кондиционер и кому он принадлежал.