  15 Декабря, 13:25

Конец "кредитному шопингу"? В Казахстане вводят жесткие правила для заемщиков и банков

В Казахстане ужесточают регулирование кредитного рынка.

Сегодня, 12:09
Сегодня, 12:09
Сегодня, 12:09
Фото: фото из открытых источников

Кредитный рынок Казахстана готовится к заметным изменениям. На фоне роста долговой нагрузки населения и обсуждений так называемого "кредитного шопинга" регулятор усиливает требования как к заемщикам, так и к финансовым организациям. Какие меры уже приняты и какие ограничения планируется ввести, разъяснило Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в ответе на официальный запрос редакции BAQ.KZ.

Предельные ставки по кредитам снижены

По данным Агентства, в августе 2024 года были снижены предельные значения годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по всем видам кредитов для населения. В частности:
 • по беззалоговым потребительским кредитам — с 56% до 46%;
 • по залоговым кредитам — с 40% до 35%;
 • по ипотечным кредитам — с 30% до 25%.

Кроме того, в 2025 году было принято решение о дальнейшем снижении предельной ставки по ипотечным займам до 20%. Однако в связи с ростом базовой ставки Национального банка до 18% действие этой нормы временно приостановлено до 1 июля 2026 года.

В настоящее время разрабатывается новая методика расчета процентных ставок по ипотечным кредитам.

Вводятся новые требования для банков

В рамках законопроекта о банках Агентство сообщило о разработке ряда новых механизмов, направленных на ограничение чрезмерного кредитования населения. В частности, финансовые организации будут обязаны:
 • соблюдать принципы добросовестного отношения к клиентам;
 • не предлагать непригодные и высокорисковые продукты;
 • обеспечивать прозрачность условий;
 • контролировать деятельность агентов и посредников.

Для этого вводится институт управления финансовыми продуктами — от этапа разработки до вывода с рынка. Агентство получит право временно приостанавливать продажу продуктов с повышенным уровнем риска.

Усиление защиты прав потребителей

Для усиления защиты прав потребителей финансовых услуг в структуре Агентства был реорганизован отдельный департамент. Его работа направлена на повышение качества взаимодействия финансовых организаций с клиентами, раннее выявление рисков и снижение потенциального ущерба для потребителей.

Кроме того, законопроектом предлагается:
 • создать единый офис финансового омбудсмана по банковским, страховым и микрофинансовым услугам;
 • внедрить трехуровневую систему досудебного урегулирования споров: финансовая организация — омбудсман — уполномоченный орган.

Ключевые меры, принятые в 2025 году

В 2025 году Агентством были приняты следующие важные решения:
 • с сентября 2025 года введен запрет на выдачу кредитов военнослужащим срочной службы;
 • для социально уязвимых граждан и лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, введена обязанность предоставлять отсрочку платежей минимум на 3 месяца либо снижать ежемесячный платеж на 50% и более;
 • предусмотрена возможность прекращения обязательств перед отдельными кредиторами в рамках внесудебного банкротства;
 • ужесточены требования к раскрытию информации по финансовым услугам.

Ограничения против "кредитного шопинга"

Для недопущения роста проблемной задолженности в законопроекте предлагается:
 • сократить срок передачи информации о кредитных заявках в кредитные бюро до одного часа;
 • запретить одобрение кредита без актуального статуса заемщика по его заявлению.

Кроме того, с августа 2025 года ужесточены условия кредитования. Теперь:
 • запрещена выдача беззалоговых потребительских кредитов сроком более 5 лет;
 • введен запрет на кредитование граждан с просрочкой свыше 30 дней в банках и свыше 1 дня в МФО;
 • не допускается выдача новых кредитов лицам, чья задолженность была прощена за последние три года;
 • кредиты не предоставляются заемщикам, прошедшим неэффективную реструктуризацию;
 • для лиц с просрочкой более 90 дней коэффициент долговой нагрузки снижен с 0,5 до 0,25.

Также при выдаче микрокредитов на предпринимательские цели заемщик обязан предоставить документы, подтверждающие ведение бизнеса. При их отсутствии микрофинансовые организации обязаны учитывать кредитно-долговую нагрузку заемщика.

