Конец "кредитному шопингу"? В Казахстане вводят жесткие правила для заемщиков и банков
В Казахстане ужесточают регулирование кредитного рынка.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кредитный рынок Казахстана готовится к заметным изменениям. На фоне роста долговой нагрузки населения и обсуждений так называемого "кредитного шопинга" регулятор усиливает требования как к заемщикам, так и к финансовым организациям. Какие меры уже приняты и какие ограничения планируется ввести, разъяснило Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в ответе на официальный запрос редакции BAQ.KZ.
Предельные ставки по кредитам снижены
По данным Агентства, в августе 2024 года были снижены предельные значения годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по всем видам кредитов для населения. В частности:
• по беззалоговым потребительским кредитам — с 56% до 46%;
• по залоговым кредитам — с 40% до 35%;
• по ипотечным кредитам — с 30% до 25%.
Кроме того, в 2025 году было принято решение о дальнейшем снижении предельной ставки по ипотечным займам до 20%. Однако в связи с ростом базовой ставки Национального банка до 18% действие этой нормы временно приостановлено до 1 июля 2026 года.
В настоящее время разрабатывается новая методика расчета процентных ставок по ипотечным кредитам.
Вводятся новые требования для банков
В рамках законопроекта о банках Агентство сообщило о разработке ряда новых механизмов, направленных на ограничение чрезмерного кредитования населения. В частности, финансовые организации будут обязаны:
• соблюдать принципы добросовестного отношения к клиентам;
• не предлагать непригодные и высокорисковые продукты;
• обеспечивать прозрачность условий;
• контролировать деятельность агентов и посредников.
Для этого вводится институт управления финансовыми продуктами — от этапа разработки до вывода с рынка. Агентство получит право временно приостанавливать продажу продуктов с повышенным уровнем риска.
Усиление защиты прав потребителей
Для усиления защиты прав потребителей финансовых услуг в структуре Агентства был реорганизован отдельный департамент. Его работа направлена на повышение качества взаимодействия финансовых организаций с клиентами, раннее выявление рисков и снижение потенциального ущерба для потребителей.
Кроме того, законопроектом предлагается:
• создать единый офис финансового омбудсмана по банковским, страховым и микрофинансовым услугам;
• внедрить трехуровневую систему досудебного урегулирования споров: финансовая организация — омбудсман — уполномоченный орган.
Ключевые меры, принятые в 2025 году
В 2025 году Агентством были приняты следующие важные решения:
• с сентября 2025 года введен запрет на выдачу кредитов военнослужащим срочной службы;
• для социально уязвимых граждан и лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, введена обязанность предоставлять отсрочку платежей минимум на 3 месяца либо снижать ежемесячный платеж на 50% и более;
• предусмотрена возможность прекращения обязательств перед отдельными кредиторами в рамках внесудебного банкротства;
• ужесточены требования к раскрытию информации по финансовым услугам.
Ограничения против "кредитного шопинга"
Для недопущения роста проблемной задолженности в законопроекте предлагается:
• сократить срок передачи информации о кредитных заявках в кредитные бюро до одного часа;
• запретить одобрение кредита без актуального статуса заемщика по его заявлению.
Кроме того, с августа 2025 года ужесточены условия кредитования. Теперь:
• запрещена выдача беззалоговых потребительских кредитов сроком более 5 лет;
• введен запрет на кредитование граждан с просрочкой свыше 30 дней в банках и свыше 1 дня в МФО;
• не допускается выдача новых кредитов лицам, чья задолженность была прощена за последние три года;
• кредиты не предоставляются заемщикам, прошедшим неэффективную реструктуризацию;
• для лиц с просрочкой более 90 дней коэффициент долговой нагрузки снижен с 0,5 до 0,25.
Также при выдаче микрокредитов на предпринимательские цели заемщик обязан предоставить документы, подтверждающие ведение бизнеса. При их отсутствии микрофинансовые организации обязаны учитывать кредитно-долговую нагрузку заемщика.
Самое читаемое
- Ещё четыре новые школы откроют в Костанайской области до конца года
- В Кызылординской и Актюбинской областях ограничат движение на республиканских трассах
- В Косшы запущено 1000 новых камер видеонаблюдения с элементами ИИ
- Семь человек пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее
- 11 трудовых династий наградили в Мангистауской области