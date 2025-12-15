Кредитный рынок Казахстана готовится к заметным изменениям. На фоне роста долговой нагрузки населения и обсуждений так называемого "кредитного шопинга" регулятор усиливает требования как к заемщикам, так и к финансовым организациям. Какие меры уже приняты и какие ограничения планируется ввести, разъяснило Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в ответе на официальный запрос редакции BAQ.KZ.

Предельные ставки по кредитам снижены

По данным Агентства, в августе 2024 года были снижены предельные значения годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по всем видам кредитов для населения. В частности:

• по беззалоговым потребительским кредитам — с 56% до 46%;

• по залоговым кредитам — с 40% до 35%;

• по ипотечным кредитам — с 30% до 25%.

Кроме того, в 2025 году было принято решение о дальнейшем снижении предельной ставки по ипотечным займам до 20%. Однако в связи с ростом базовой ставки Национального банка до 18% действие этой нормы временно приостановлено до 1 июля 2026 года.

В настоящее время разрабатывается новая методика расчета процентных ставок по ипотечным кредитам.

Вводятся новые требования для банков

В рамках законопроекта о банках Агентство сообщило о разработке ряда новых механизмов, направленных на ограничение чрезмерного кредитования населения. В частности, финансовые организации будут обязаны:

• соблюдать принципы добросовестного отношения к клиентам;

• не предлагать непригодные и высокорисковые продукты;

• обеспечивать прозрачность условий;

• контролировать деятельность агентов и посредников.

Для этого вводится институт управления финансовыми продуктами — от этапа разработки до вывода с рынка. Агентство получит право временно приостанавливать продажу продуктов с повышенным уровнем риска.

Усиление защиты прав потребителей

Для усиления защиты прав потребителей финансовых услуг в структуре Агентства был реорганизован отдельный департамент. Его работа направлена на повышение качества взаимодействия финансовых организаций с клиентами, раннее выявление рисков и снижение потенциального ущерба для потребителей.

Кроме того, законопроектом предлагается:

• создать единый офис финансового омбудсмана по банковским, страховым и микрофинансовым услугам;

• внедрить трехуровневую систему досудебного урегулирования споров: финансовая организация — омбудсман — уполномоченный орган.

Ключевые меры, принятые в 2025 году

В 2025 году Агентством были приняты следующие важные решения:

• с сентября 2025 года введен запрет на выдачу кредитов военнослужащим срочной службы;

• для социально уязвимых граждан и лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, введена обязанность предоставлять отсрочку платежей минимум на 3 месяца либо снижать ежемесячный платеж на 50% и более;

• предусмотрена возможность прекращения обязательств перед отдельными кредиторами в рамках внесудебного банкротства;

• ужесточены требования к раскрытию информации по финансовым услугам.

Ограничения против "кредитного шопинга"

Для недопущения роста проблемной задолженности в законопроекте предлагается:

• сократить срок передачи информации о кредитных заявках в кредитные бюро до одного часа;

• запретить одобрение кредита без актуального статуса заемщика по его заявлению.

Кроме того, с августа 2025 года ужесточены условия кредитования. Теперь:

• запрещена выдача беззалоговых потребительских кредитов сроком более 5 лет;

• введен запрет на кредитование граждан с просрочкой свыше 30 дней в банках и свыше 1 дня в МФО;

• не допускается выдача новых кредитов лицам, чья задолженность была прощена за последние три года;

• кредиты не предоставляются заемщикам, прошедшим неэффективную реструктуризацию;

• для лиц с просрочкой более 90 дней коэффициент долговой нагрузки снижен с 0,5 до 0,25.

Также при выдаче микрокредитов на предпринимательские цели заемщик обязан предоставить документы, подтверждающие ведение бизнеса. При их отсутствии микрофинансовые организации обязаны учитывать кредитно-долговую нагрузку заемщика.