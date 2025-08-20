19 августа на электронной платформе E-Qazyna состоялись торги по реализации ювелирных изделий, признанных возвращёнными активами. Общая сумма продаж составила 1,8 млн тенге, передает BAQ.KZ.

Согласно данным портала, с аукциона были проданы:

кольцо из белого золота массой 6,79 гр с 31 бриллиантом. Его оценивали в 580 тысяч тенге, однако изделие ушло за 406 тысяч тенге;

кольцо из жёлтого золота с пятью бриллиантами — за 406 тысяч тенге;

серьги из жёлтого золота с бриллиантами — за 735 тысяч тенге;

цепочка с прозрачной вставкой "А" от бренда Yana Jewellery, выполненной из горного хрусталя — за 276 423 тенге.

В Компании по управлению возвращёнными активами отметили, что договор купли-продажи заключается в течение десяти рабочих дней после завершения торгов, а передача изделий осуществляется только после полной оплаты.

Аукционы проходят в онлайн-формате, что обеспечивает прозрачность и равный доступ для всех участников. Средства от продажи поступят в Специальный государственный фонд.