Конфискованные у олигархов ювелирные украшения ушли с аукциона за 1,8 млн тенге
По итогам торгов были проданы четыре ювелирных изделия.
Сегодня, 10:21
185Фото: e-auction.e-qazyna.kz
19 августа на электронной платформе E-Qazyna состоялись торги по реализации ювелирных изделий, признанных возвращёнными активами. Общая сумма продаж составила 1,8 млн тенге, передает BAQ.KZ.
Согласно данным портала, с аукциона были проданы:
- кольцо из белого золота массой 6,79 гр с 31 бриллиантом. Его оценивали в 580 тысяч тенге, однако изделие ушло за 406 тысяч тенге;
- кольцо из жёлтого золота с пятью бриллиантами — за 406 тысяч тенге;
- серьги из жёлтого золота с бриллиантами — за 735 тысяч тенге;
- цепочка с прозрачной вставкой "А" от бренда Yana Jewellery, выполненной из горного хрусталя — за 276 423 тенге.
В Компании по управлению возвращёнными активами отметили, что договор купли-продажи заключается в течение десяти рабочих дней после завершения торгов, а передача изделий осуществляется только после полной оплаты.
Аукционы проходят в онлайн-формате, что обеспечивает прозрачность и равный доступ для всех участников. Средства от продажи поступят в Специальный государственный фонд.
