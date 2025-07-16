В Степногорске бытовые конфликты между соседями привели к насилию. В полицию города поступили два обращения от женщин, пострадавших во время ссор, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Первый инцидент произошёл 11 июля: 39-летняя жительница сообщила, что во время конфликта её избил 73-летний сосед. На следующий день в полицию обратилась другая женщина, по её словам, она стала жертвой агрессии на лестничной клетке после спора с соседкой.

В обоих случаях назначены судебно-медицинские экспертизы, обстоятельства уточняются.

Как отмечают участковые инспекторы, подобные конфликты не редкость. Поводами чаще всего становятся шум, недовольство образом жизни соседей, давние обиды или банальное недопонимание. Впрочем, полиция напоминает: даже в напряжённых ситуациях важно сохранять самообладание и решать разногласия мирно.