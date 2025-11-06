Конфликт на автомойке в Туркестанской области закончился убийством 19-летнего парня
В селе Загамбар Толебийского района произошла трагедия — ссора на автомойке самообслуживания обернулась поножовщиной, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Otyrar. В результате конфликта погиб 19-летний Магжан Бимурза, его брат Султан получил ранения и был госпитализирован.
По словам Султана, инцидент начался с грубого разговора с незнакомцем, который первым ударил его. Братья не собирались вступать в драку, однако один из нападавших сразу достал нож. Магжан скончался по пути в больницу. Отец погибшего рассказал, что сын недавно вернулся из армии и строил планы на будущее.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых. В отношении них избрана мера пресечения — арест. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство", — сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.
В ведомстве отметили, что ход расследования находится на контроле руководства ДП.
