В городе Аксай задержана группа граждан, оказавших сопротивление сотрудникам полиции и не выполнивших их законные требования, передает BAQ.kz.

Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел 29 марта около 05:00. Поводом для вмешательства полиции стало обращение гражданина по поводу мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе разбирательства ситуация осложнилась: знакомые нарушителя начали вести себя вызывающе, препятствовали действиям сотрудников полиции и игнорировали их требования.

Нетрезвый мужчина был привлечен к административной ответственности и арестован на 15 суток.

В отношении других участников, проявивших агрессию и оказавших сопротивление, возбуждено уголовное дело. Все причастные лица установлены и задержаны.

Позиция полиции

В полиции подчеркнули, что любые попытки давления на сотрудников, провокации и демонстративное игнорирование законных требований будут пресекаться жестко и принципиально.

Граждан также призвали обращаться по номеру 102 или в службу собственной безопасности МВД (1402) в случае выявления нарушений со стороны правоохранителей.

Каждому участнику инцидента будет дана правовая оценка в установленном порядке.