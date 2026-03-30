Конфликт с полицией в Аксае попал на видео: что известно
После инцидента с агрессивным поведением и неподчинением требованиям полиции возбуждено уголовное дело.
В городе Аксай задержана группа граждан, оказавших сопротивление сотрудникам полиции и не выполнивших их законные требования, передает BAQ.kz.
Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел 29 марта около 05:00. Поводом для вмешательства полиции стало обращение гражданина по поводу мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе разбирательства ситуация осложнилась: знакомые нарушителя начали вести себя вызывающе, препятствовали действиям сотрудников полиции и игнорировали их требования.
Нетрезвый мужчина был привлечен к административной ответственности и арестован на 15 суток.
В отношении других участников, проявивших агрессию и оказавших сопротивление, возбуждено уголовное дело. Все причастные лица установлены и задержаны.
Позиция полиции
В полиции подчеркнули, что любые попытки давления на сотрудников, провокации и демонстративное игнорирование законных требований будут пресекаться жестко и принципиально.
Граждан также призвали обращаться по номеру 102 или в службу собственной безопасности МВД (1402) в случае выявления нарушений со стороны правоохранителей.
Каждому участнику инцидента будет дана правовая оценка в установленном порядке.
