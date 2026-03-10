В Таразе пассажир ранил ножом водителя автобуса. Подозреваемого задержали по горячим следам, передает со ссылкой на департамент полиции региона, передает BAQ.KZ.

По данным правоохранительных органов Жамбылской области, на пульт полиции поступило сообщение о конфликте в салоне автобуса. В ходе словесной перепалки один из мужчин нанес водителю ножевое ранение.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Подозреваемого оперативно задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Пострадавший водитель был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. В качестве вещественного доказательства сотрудники полиции изъяли перочинный нож.

По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.