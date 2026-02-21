Сегодня 2026, 02:26

Женская команда Казахстана по конькобежному спорту выступила на дистанции 1500 метров в рамках Олимпийских игр-2026 в Италии, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

Сборную в этом виде программы представили Надежда Морозова, Елизавета Голубева и Арина Ильященко.

Лучший результат среди казахстанок показала Голубева. Конькобежка финишировала с результатом 1:54.86 и стала седьмой.

Морозова в итоге расположилась на 12-й строчке - 1:54.86. Ильященко завершила выступление 24-й - 1:58.43.

Олимпийское "золото" завоевала Антуанетта Рийпма-де Йонг (Нидерланды) - 1:54.09. На вторую ступень пьедестала поднялась Рагне Виклунд (Норвегия) - 1:54.15. Третье место заняла Валери Мальте (Канада) - 1:54.40.