Конькобежка Елизавета Голубева финишировала седьмой на Олимпиаде-2026
Сегодня 2026, 02:26
Фото: Сали Сабиров
Женская команда Казахстана по конькобежному спорту выступила на дистанции 1500 метров в рамках Олимпийских игр-2026 в Италии, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
Сборную в этом виде программы представили Надежда Морозова, Елизавета Голубева и Арина Ильященко.
Лучший результат среди казахстанок показала Голубева. Конькобежка финишировала с результатом 1:54.86 и стала седьмой.
Морозова в итоге расположилась на 12-й строчке - 1:54.86. Ильященко завершила выступление 24-й - 1:58.43.
Олимпийское "золото" завоевала Антуанетта Рийпма-де Йонг (Нидерланды) - 1:54.09. На вторую ступень пьедестала поднялась Рагне Виклунд (Норвегия) - 1:54.15. Третье место заняла Валери Мальте (Канада) - 1:54.40.
