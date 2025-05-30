Этап Кубка Мира Евразийской Лиги по конкуру и Международный турнир по выездке стартовал сегодня в Астане. Продлится он три дня. Несколько десятков мастеров верховой езды показали на поле ловкость, скорость и маневренность. Съемочная группа BAQ.kz отправилась на соревнования, где встретилась с участниками и узнала у судей, по каким критериям те будут оценивать выступления. Лучших скакунов увидите в нашем репортаже.