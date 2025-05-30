Конкур и выездка: Чем удивили зарубежные всадники на чемпионате в Астане
Такого жители столицы не видели несколько лет.
Сегодня, 17:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:37Сегодня, 17:37
71Фото: Зялимхан Тулеубеков
Этап Кубка Мира Евразийской Лиги по конкуру и Международный турнир по выездке стартовал сегодня в Астане. Продлится он три дня. Несколько десятков мастеров верховой езды показали на поле ловкость, скорость и маневренность. Съемочная группа BAQ.kz отправилась на соревнования, где встретилась с участниками и узнала у судей, по каким критериям те будут оценивать выступления. Лучших скакунов увидите в нашем репортаже.
Самое читаемое