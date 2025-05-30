  • 30 Мая, 18:16
  • BAIGENEWS

Конкур и выездка: Чем удивили зарубежные всадники на чемпионате в Астане

Такого жители столицы не видели несколько лет.

Сегодня, 17:37
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Зялимхан Тулеубеков Сегодня, 17:37
Сегодня, 17:37
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Фото: Зялимхан Тулеубеков

Этап Кубка Мира Евразийской Лиги по конкуру и Международный турнир по выездке стартовал сегодня в Астане. Продлится он три дня. Несколько десятков мастеров верховой езды показали на поле ловкость, скорость и маневренность. Съемочная группа BAQ.kz отправилась на соревнования, где встретилась с участниками и узнала у судей, по каким критериям те будут оценивать выступления. Лучших скакунов увидите в нашем репортаже. 

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