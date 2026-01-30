Вице-министр финансов Казахстана Даурен Кенбеил на площадке СЦК остановился на основных особенностях закона "О государственных закупках". По его словам, процессы полностью оптимизированы: сроки проведения конкурсов сокращены с 60 до 10 дней, а по рейтингово-балльной системе – до пяти дней, передает BAQ.KZ со ссылкой на СЦК.

Рейтингов-балльная система определяет победителя с помощью элементов искусственного интеллекта. Кроме того, изменился механизм обжалования итогов госзакупок.

– Если до 2025 года рассмотрение жалоб состояло из нескольких этапов, то сейчас оно оптимизировано. Рассмотрение жалоб возложено на заказчика, которому предоставляется 3 дня. Если потенциальный поставщик не согласен с заключением заказчика, он обжалует его в суде. При этом проведение конкурса не приостанавливается, а продолжается, – сказал спикер в ходе пресс-конференции.

В целях повышения качества госзакупок в новом законе внедрены такие нововведения, как EPC. Также проведена работа по повышению ответственности потенциальных поставщиков.