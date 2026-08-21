«Конституционная реформа и выборы должны раскрыть ресурсы Казахстана» — Казанцев

Конституционная реформа и выборы должны способствовать тому, чтобы Казахстан максимально раскрыл свои ресурсы и возможности. Об этом эксперт по Центральной Азии, профессор Университета Нархоз Андрей Казанцев заявил на National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке» в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

«Финальный вывод, к которому я пришел: конституционная реформа, выборы — это политика, которая должна способствовать тому, чтобы максимально раскрыть перечисленные ресурсы и возможности Казахстана. Причем это на самом деле очень важно именно в контексте того, как неопределен, как сложен, как конфликтен современный мир», — сказал Андрей Казанцев.

Отдельно эксперт остановился на модернизационных задачах, которые сегодня стоят перед Казахстаном и другими государствами.

«Одновременно это задача новой модернизации, которая сейчас приходится решать всем странам мира. Тут Казахстан не уникален, это у всех такой вызов. Это цифровая трансформация, искусственный интеллект, экономика знаний, обновление образования, подготовка к изменению профессии», — отметил он.

Казанцев также обратил внимание на демографический потенциал Казахстана и высокую долю молодежи в структуре населения.

«Молодежь составляет порядка 30% населения Казахстана сейчас. И это создает значительный демократический потенциал и, соединяясь с огромными инвестициями и политикой эффективной достаточно государства в сфере образования, по сопоставлению не только с соседями, но и со многими странами мира, создает очень хороший задел для постиндустриальной трансформации», — сказал эксперт.

Еще одним важным направлением он назвал поиск собственной модели развития через историю и культуру.

«В этом контексте обращение Казахстана к истории Великой Степи, к традиции собственной государственности, включая наследие Золотой Орды, как раз очень хорошо вписывается в указанную глобальную тенденцию. Это не возврат в прошлое, а использование культурного наследия для движения вперед», — отметил Казанцев.

По его словам, сочетание политической модернизации, человеческого капитала, образования и культурного наследия формирует дополнительный ресурс для дальнейшего развития страны.