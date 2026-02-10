Проект новой Конституции Казахстана стал предметом активного обсуждения за пределами страны. Зарубежные СМИ и аналитические центры рассматривают предлагаемые изменения не как точечные правки, а как попытку выстроить обновлённую модель государственного управления, ориентированную на устойчивость институтов и долгосрочное политическое развитие, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Фокус на новой политической архитектуре

В зарубежных материалах ключевым элементом обсуждения стала масштабная трансформация политической системы Казахстана. Центральное место занимает инициатива перехода к однопалатному парламенту, которая, по оценкам аналитиков, отражает стремление усилить роль институтов и повысить эффективность государственного управления.

Американские эксперты характеризуют реформы как масштабные и концептуальные, указывая на формирование "новой политической архитектуры". В публикациях также обсуждается возможное учреждение поста вице-президента и пересмотр баланса между ветвями власти.

Европа: эволюция без резких разрывов

Европейские издания — в Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Испании, Чехии, Венгрии и других странах — подчеркивают системный и эволюционный характер реформ. Отмечается, что обновление Конституции выстраивается без резких политических разрывов, в логике последовательной модернизации.

Особое внимание уделяется роли Национального курултая, который рассматривается как ключевая платформа стратегического диалога и формирования общественного консенсуса. В ряде публикаций подчеркивается, что такой формат повышает легитимность реформ и снижает риски институциональной нестабильности.

Азия и Ближний Восток: стабильность и региональный баланс

СМИ Китая, Турции, Пакистана, Ирана, стран Персидского залива и Южной Азии анализируют конституционные изменения в контексте региональной безопасности и устойчивости. Отмечаются усилия Казахстана сохранить внутренний политический баланс, одновременно укрепляя статус ответственного регионального и международного партнера.

Отдельные издания обращают внимание на социальную и ценностную повестку реформ, включая вопросы устойчивого развития, экологической ответственности и проблематику Аральского моря, рассматриваемую как элемент глобальной повестки.

Гражданский диалог и доверие инвесторов

Отдельный интерес иностранной прессы вызывает работа Конституционной комиссии. Зарубежные аналитики отмечают высокий уровень вовлеченности гражданского сектора и публичный формат обсуждений, благодаря чему реформа приобрела характер широкой национальной дискуссии, за которой внимательно следят в Вашингтоне, Брюсселе, Пекине, Париже и Лондоне.

Итальянские и норвежские аналитические структуры подчеркивают, что обновление Конституции создает более прозрачные и предсказуемые условия для инвестиционной политики. Норвежский эксперт Г. Холле называет Казахстан примером прагматичного государственного управления в условиях глобальной неопределенности.

Эксперты из Греции, Армении и Марокко в свою очередь отмечают концептуальную целостность реформ, где институциональные изменения и экономическая логика формируют единую модель развития.