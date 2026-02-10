Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан вступил в период глубокой трансформации, а проводимые в стране преобразования окажут влияние на будущее страны. Об этом Глава государства сказал, выступая на расширенном заседании Правительства РК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Как вы знаете, Казахстан вступил в период глубокой трансформации. Мы осуществляем масштабные преобразования, которые повлияют на судьбу всей страны", — отметил Президент.

Глава государства напомнил, что основные аспекты конституционной реформы были изложены им ранее на заседании Национального курултая в Кызылорде.

"На заседании Национального курултая в Кызылорде мною были изложены основные аспекты конституционной реформы", — сказал Токаев.

По его словам, общественная дискуссия по этому вопросу ведётся уже на протяжении полугода, а для систематизации предложений была создана Конституционная комиссия.

"Широкая дискуссия в обществе по этому вопросу началась не вчера, а идет уже на протяжении полугода. Для систематизации всех предложений была создана Конституционная комиссия в числе 130 человек. Состав Комиссии стал беспрецедентным для нашей страны по своему охвату и профессионализму. Кроме того, среди членов данной Комиссии нет зарубежных экспертов", — подчеркнул Президент.

Глава государства также отметил активное участие граждан в обсуждении реформы через цифровые платформы.

"С начала октября прошлого года все граждане могли высказать свое мнение посредством государственных цифровых платформ eGov и eOtinish, на которые поступило несколько тысяч обращений", — сообщил он.

По словам Токаева, Конституционная комиссия детально рассмотрела все поступившие предложения и внесла ряд поправок, при этом работа велась максимально открыто.

"Важно, что работа Комиссии была предельно открытой. Никогда прежде в нашей стране реформы не обсуждались столь всесторонне и не получали такого широкого освещения в прямом эфире", — отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что подготовка конституционной реформы стала по-настоящему общенациональным процессом.