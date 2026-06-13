Конституционный суд изменил важную норму о восстановлении на работе

Сотрудники правоохранительных и других государственных органов теперь смогут обращаться в суд по спорам о восстановлении на работе в течение одного года.

Конституционный суд Казахстана признал не соответствующими Конституции нормы, которые ограничивали право граждан на судебную защиту по вопросам восстановления на работе и пересмотра судебных решений.

В Конституционный суд поступили обращения граждан с просьбой проверить на соответствие Конституции положения пункта 5 статьи 160 Трудового кодекса, а также частей 2 и 3 статьи 455 Гражданского процессуального кодекса.

Суть обращений

В первом случае гражданин был уволен из органов внутренних дел на основании материалов служебного расследования.

Суды отказали ему в удовлетворении иска о восстановлении на работе, сославшись на пропуск установленного Трудовым кодексом срока обращения в суд. При этом особенности служебных отношений в правоохранительных органах учтены не были.

Позднее в ходе рассмотрения уголовного дела не подтвердился факт нарушения им служебной дисциплины. Однако действующие нормы Гражданского процессуального кодекса не позволяли ему требовать пересмотра решения о восстановлении на работе.

Во втором случае заявитель также просил проверить процессуальные нормы, считая, что они допускают одновременное существование противоречащих друг другу судебных актов и ограничивают право на судебную защиту.

Суд отказал в пересмотре решения по гражданскому делу, указав, что решение специализированного административного суда не может служить основанием для такого пересмотра.

Позиция Конституционного суда

По итогам проверки Конституционный суд отметил, что оспариваемые нормы Гражданского процессуального кодекса нарушают общий принцип пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

В результате граждане лишаются возможности защитить свои права, если вступивший в законную силу судебный акт опровергает обстоятельства, положенные в основу предыдущего решения суда.

Суд пришел к выводу, что спорные положения Трудового кодекса и Гражданского процессуального кодекса ограничивают право граждан на эффективную судебную защиту.

Решение суда

В итоговом постановлении Конституционный суд признал проверенные нормы неконституционными и постановил:

до внесения изменений в трудовое законодательство по спорам о восстановлении на работе сотрудников правоохранительных и других государственных органов должен применяться срок обращения в суд продолжительностью один год;

до внесения изменений в законодательство при пересмотре решений по гражданским делам по вновь открывшимся или новым обстоятельствам необходимо руководствоваться частью 1 статьи 455 Гражданского процессуального кодекса.

Согласно данной норме, основанием для пересмотра решения являются юридические факты, которые ранее не были известны суду и имеют существенное значение для правильного разрешения дела.

С полным текстом нормативного постановления Конституционного суда можно ознакомиться по соответствующей ссылке на официальном ресурсе суда.