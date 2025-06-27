В Конституционный суд поступило более десяти с половиной тысяч обращений граждан. Об этом сообщила председатель Конституционного Суда РК Эльмира Азимова на совместном заседании палат Парламента, передаёт BAQ.KZ.

"На сегодня мы получили более десяти с половиной тысяч обращений граждан и почти треть из них – только за последние полтора года. Преобладающее большинство касается норм уголовного, административного, гражданского, земельного, налогового и социального законодательства", - сказала Азимова.

Она предложила Министерству юстиции учитывать гражданские инициативы в рамках проектов "Открытые НПА" и юридических консультаций, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта.

Азимова также акцентировала внимание на роли Конституционного Суда в правотворческом процессе. С начала своей деятельности орган принял около 400 постановлений, в том числе 72 итоговых решения, касающихся оценки нормативных правовых актов. Из них 33 уже реализованы, 14 – находятся в процессе исполнения.

"Формальное исполнение или затягивание сроков реализации решений Конституционного Суда может привести к сохранению правовой неопределенности. А это – прямая угроза доверию к закону", - предупредила Азимова.

Среди значимых изменений, достигнутых по итогам решений суда, она назвала: оптимизацию норм о государственной пошлине; расширение доступа к кассационной защите; уточнение гарантий независимости судей; защиту прав на усыновление, свободу труда и социальные права родителей; устранение неконституционных норм в сферах исполнения наказаний, налогообложения и госконтроля;официальное толкование нормы Конституции, исключающее прокурорскую санкцию как альтернативу судебному решению при лишении жилища.