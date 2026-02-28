Азаматхан Амиртаев, председатель партии «Байтак», в ходе дебатов рассказал, что статья 37 обязывает граждан защищать природу, передает BAQ.KZ.

В статье 8 чётко указано, что владельцы имущества должны использовать свою собственность в интересах общества и в соответствии с экологическими требованиями. Также особо подчёркивается, что природные ресурсы принадлежат народу.