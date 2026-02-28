Конституция усилит экологическую и социальную ответственность
Ранее экологические нормы носили декларативный характер.
Сегодня 2026, 12:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 12:07Сегодня 2026, 12:07
120Фото: Тгк Референдум-2026
Азаматхан Амиртаев, председатель партии «Байтак», в ходе дебатов рассказал, что статья 37 обязывает граждан защищать природу, передает BAQ.KZ.
В статье 8 чётко указано, что владельцы имущества должны использовать свою собственность в интересах общества и в соответствии с экологическими требованиями. Также особо подчёркивается, что природные ресурсы принадлежат народу.
«Ранее экологические нормы носили декларативный характер, теперь же они закреплены конкретно и ясно. Охрана окружающей среды становится конституционной обязанностью каждого казахстанца. Это институционально усиливает экологическую и социальную ответственность государства», — отметил Азаматхан Амиртаев.
Самое читаемое