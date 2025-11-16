В Алматы цифровая медицина перестаёт быть будущим — она уже работает сегодня. На базе Almaty Digital Medical Center (ADMC) функционирует центр, где жители города могут получить консультацию врача, справочную информацию и пройти дистанционное наблюдение за здоровьем не выходя из дома, передаёт BAQ.KZ.

Almaty Digital Medical Center создан при поддержке управления общественного здравоохранения и управления цифровизации города Алматы. Цель проекта — сформировать единую цифровую экосистему здравоохранения, которая сделает медицинскую помощь максимально быстрой, удобной и доступной для каждого жителя.

Одним из ключевых направлений работы ADMC является Единый контакт-центр (ЕКЦ), работающий круглосуточно по короткому номеру 1312. Операторы и врачи консультируют по медицинским вопросам, не требующим экстренной помощи, помогают записаться на приём, найти ближайшую аптеку или лабораторию, а при необходимости направляют к профильным специалистам. Ежедневно сотрудники ADMC совершают более 1 500 обзвонов пациентов, оставленных на дому после вызова скорой помощи.

"Главный эффект нашей работы — тысячи алматинцев получают своевременную консультацию и избегают осложнений", — отмечает руководитель контактного центра Шырын Толекова.

Система дистанционного мониторинга здоровья охватывает пациентов с хроническими заболеваниями, беременных женщин, детей до года и граждан, находящихся под наблюдением после госпитализации. Сегодня за состоянием здоровья более 110 тысяч жителей следят более 30 врачей круглосуточно.

С июня 2025 года 15 тысяч пациентов были направлены на внеочередной приём, около тысячи госпитализированы. Проект дистанционного мониторинга сопровождает женщин в течение всей беременности и 42 дней после родов, охватывая свыше 3 200 беременных ежемесячно.

"Только за четыре месяца мы выявили 362 беременных, которым требовалась экстренная помощь, но они не обращались в поликлинику. Мы смогли своевременно выявить риски", — рассказала Шырын Толекова.

Благодаря цифровому наблюдению охват пациентов с хроническими заболеваниями вырос с 27% до 48%, а послеродовой патронаж — с 28% до 81%.

Единый контакт-центр по номеру 1312 становится всё востребованнее: если в июне поступило 8 000 обращений, то в октябре уже свыше 50 000. Жители получают консультации, записываются на приём, прикрепляются к поликлиникам, оставляют жалобы и благодарности.

К платформе ADMC уже подключены восемь городских поликлиник, что впервые позволило в режиме реального времени отслеживать нагрузку регистратур и качество связи с пациентами. В дальнейшем планируется подключить все медицинские организации города.

"Раньше мы не знали, дозваниваются ли пациенты до поликлиник. Теперь видим реальную картину: около 37% звонков не проходили. Мы начали системную работу и уже сократили время ожидания на линии вдвое", — сообщили в ADMC.

В результате нагрузка на поликлиники по непрофильным вопросам снизилась в три раза, а качество обслуживания пациентов улучшилось. В Центре работают врачи разных специальностей — гинекологи, педиатры, терапевты, хирурги, психиатры, урологи и другие.

Развитие цифрового здравоохранения в Алматы показывает, как современные технологии помогают улучшить здоровье горожан и делают медицинскую помощь действительно ближе каждому.