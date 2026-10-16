Контрабанда табака на 7,3 млрд тенге: суд постановил взыскать ущерб в бюджет

Кассационный суд по уголовным делам постановил взыскать в доход государства более 7,3 млрд тенге по делу о контрабанде табачной продукции. Решение принято после протеста прокуратуры, которая указала на отсутствие взыскания стоимости незаконно перемещённых товаров.

По данным прокуратуры, с января по август 2024 года десять человек, действуя по предварительному сговору, неоднократно провозили табачную продукцию через таможенную границу Евразийского экономического союза, скрывая её от таможенного контроля. Общая стоимость товара составила 7,3 млрд тенге.

Все фигуранты были осуждены за экономическую контрабанду. Однако в первоначальном судебном решении вопрос о взыскании стоимости контрабандной продукции в доход государства не был решён.

Рассмотрев протест прокуратуры, кассационный суд постановил взыскать с осуждённых солидарно более 7,3 млрд тенге.

Таким образом, суд принял решение о взыскании в бюджет суммы, равной стоимости контрабандной продукции.