Разведывательные операции, направленные на подрыв стабильности Казахстана, перехватываются до того, как успевают нанести урон, передает BAQ.KZ. Об этом рассказал председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев в интервью агентству Kazinform. По словам главы КНБ, несмотря на то, что большинство результатов работы внешней и контрразведки остаются вне публичного поля, именно они лежат в основе устойчивости государства.

Внешняя разведка Казахстана сосредоточена на получении и анализе упреждающей информации, способной влиять на национальные интересы в политической, экономической, военной и технологической сферах. Если говорить о работе контрразведчиков, то могу с уверенностью заявить, что разведывательные акции, направленные на подрыв политической стабильности, экономического состояния и оборонного потенциала страны, своевременно пресекаются. Проводится ежедневная работа по выявлению и блокированию попыток отдельных иностранных субъектов втянуть наших соотечественников в противоправную деятельность, - сообщил Сагимбаев.

Одним из главных приоритетов в системе нацбезопасности, по словам председателя Комитета, остаётся охрана государственной границы. В условиях роста угроз терроризма, нелегальной миграции и транснационального наркооборота работа пограничной службы КНБ постоянно модернизируется. С начала 2025 года на рубежах страны задержано более 14,6 тысячи нарушителей пограничного режима. Пресечены 475 попыток незаконного провоза оружия и боеприпасов, заблокировано перемещение иностранной валюты на сумму свыше 14 миллиардов тенге.

Одновременно внедряются передовые технологии. Запущены автоматизированные системы пограничного контроля в авиационных пунктах пропуска "Астана", "Алматы" и автомобильном пункте пропуска "Кордай", усилен контроль с использованием искусственного интеллекта и автоматизированных баз данных, эта работа будет продолжаться и дальше по всему периметру Государственной границы, - отметил глава КНБ.

Тем не менее, Ермек Сагимбаев признал, что некоторые проблемы в инженерной инфраструктуре рубежей остаются, и работа по их устранению будет вестись поэтапно.

Особое внимание уделяется борьбе с транснациональной преступностью. С начала года в сотрудничестве с МВД были пресечены 15 организованных преступных групп, задержано 218 человек, арестовано 73 фигуранта. В их числе — группировка в Уральске, занимавшаяся вымогательством у предпринимателей.

Во взаимодействии с органами полиции и прокуратуры изъяты 351 единица огнестрельного оружия, 57 гранат и более 5,5 тысяч боеприпасов, в том числе похищенных в ходе "январских событий", - сообщил собеседник.

Спокойствие казахстанцев, — подчеркивает глава КНБ, — результат работы, которую не всегда видно. Но если страна живёт в стабильности, значит, невидимая система защиты справляется.