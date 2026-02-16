Концерт российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) в Ташкенте сорвался из-за технической неисправности самолета Air Astana. Выступление, запланированное на 15 февраля, пришлось перенести на 17 февраля, передает BAQ.KZ.

Артист дал концерт в Алматы 14 февраля и на следующий день вылетел в столицу Узбекистана. Он должен был выйти на сцену спорткомплекса «Юнусабад» в 19:00 по местному времени. Однако на подлете к Ташкенту самолет развернули и вернули в Алматы.

Как рассказали в авиакомпании, рейс КС 127 Алматы-Ташкент вернулся с воздуха по технической причине. Самолет выполнил посадку в штатном режиме в 14:37 15 февраля. Воздушное судно было заменено, и вылетело в пункт назначения в 18:46. Во время ожидания в терминале пассажирам предоставили сэндвичи и напитки.

Хотя замененный борт и доставил пассажиров в Ташкент вечером того же дня, для Басты это оказалось слишком поздно - концерт пришлось перенести на другую дату. Рэпер обратился к своим поклонникам с извинениями, записав видеообращение.

«К сожалению, вылетев из Алматы, на самом подлете к Ташкенту наш самолет развернули, и мы вернулись обратно в Алматы. Сейчас вот я еду из Алматы в Бишкек, у нас там концерт. Переносим концерт на вторник, семнадцатое число, потому что по-другому нам, к сожалению, никак к вам не добраться. Я надеюсь на ваше понимание и надеюсь, что наша встреча на концерте пройдёт на высшем уровне. По независящим от меня причинам нам приходится сейчас двигаться по-другому, экстренно поменяли логистику, чтобы добраться с переносом к вам на семнадцатое число. Надеюсь на ваше понимание. Всех обнимаю», - сказал Баста в социальных сетях.