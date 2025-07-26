В связи с проведением масштабного концерта будет временно ограничено движение автотранспорта в районе стадиона "Астана Арена" - со стороны Ледового дворца "Алау" и велотрека "Сарыарка", передает BAQ.KZ.

"Припарковаться можно будет на территории ледового дворца "Алау", МЛД "Барыс Арена", велотрека "Сарыарка", Ботанический сад со стороны улиц Бухар жырау и Орынбор, улицы Керей-Жанибек хандар и в других местах парковок", - сообщили в столичном акимате.

Для удобства зрителей концерта Дженнифер Лопес будут организованы специальные шаттл-басы, которые будут курсировать с пяти точек города до стадиона "Астана Арена" и обратно:

Парковка у Столичного цирка;

Парковка у мечети "Хазрет Султан";

Парковка у спортивного комплекса "QAZAQSTAN";

Парковка у Центрального парка со стороны проспекта Туран;

Парковка у мечети "Бас Мешіт".

Шаттл-басы будут курсировать в обоих направлениях – до начала концерта и после его завершения. Во избежание заторов и сложностей с парковкой рекомендуем зрителям фестиваля воспользоваться общественным транспортом.

Напомним, 1 августа в столице на стадионе "Астана Арена" выступит всемирно известная американская певица Jennifer Lopez в рамках мирового тура "Up All Night".