Концерт Дженнифер Лопес в Астане: ограничение движения и шаттл-басы
В Астане временно ограничат движения у "Астана Арены" 1 августа.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В связи с проведением масштабного концерта будет временно ограничено движение автотранспорта в районе стадиона "Астана Арена" - со стороны Ледового дворца "Алау" и велотрека "Сарыарка", передает BAQ.KZ.
"Припарковаться можно будет на территории ледового дворца "Алау", МЛД "Барыс Арена", велотрека "Сарыарка", Ботанический сад со стороны улиц Бухар жырау и Орынбор, улицы Керей-Жанибек хандар и в других местах парковок", - сообщили в столичном акимате.
Для удобства зрителей концерта Дженнифер Лопес будут организованы специальные шаттл-басы, которые будут курсировать с пяти точек города до стадиона "Астана Арена" и обратно:
Парковка у Столичного цирка;
Парковка у мечети "Хазрет Султан";
Парковка у спортивного комплекса "QAZAQSTAN";
Парковка у Центрального парка со стороны проспекта Туран;
Парковка у мечети "Бас Мешіт".
Шаттл-басы будут курсировать в обоих направлениях – до начала концерта и после его завершения. Во избежание заторов и сложностей с парковкой рекомендуем зрителям фестиваля воспользоваться общественным транспортом.
Напомним, 1 августа в столице на стадионе "Астана Арена" выступит всемирно известная американская певица Jennifer Lopez в рамках мирового тура "Up All Night".
Самое читаемое
- Лишение свободы и конфискация имущества: суд вынес приговор Перизат Кайрат
- В космос — со школьной скамьи: в Астане создают первую школьную обсерваторию
- Дело Шерзата: один из осуждённых вышел на свободу
- Димаш выступит в самом сердце Нью-Йорка
- Ночной налёт на грузовики: в Астане за одну ночь похищены 12 аккумуляторов