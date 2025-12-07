У берегов острова Крит произошла трагедия: по уточнённым данным, 17 человек погибли в результате крушения лодки, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. Двое мужчин, граждан Египта, были спасены и доставлены в больницу Иерапетры с симптомами гипотермии, голода и обезвоживания.

Тела погибших обнаружили в полузатопленной шлюпке в 36 морских милях к юго-западу от побережья Иерапетры в ходе спасательной операции, которая проходила в субботу днём. На место крушения прибыли два патрульных катера береговой охраны, судно Frontex, три патрульных судна, а также вертолёт Super Puma и самолёт Frontex.

Спасённых переправили в Центр здоровья Иерапетры, где им оказали экстренную помощь. 17 тел доставили в Главную университетскую больницу Ираклиона. Администрация порта Иерапетра проводит предварительное расследование и заказала вскрытие в Лаборатории медицинских наук Университета Крита, чтобы установить все обстоятельства трагедии.