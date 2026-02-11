В связи с обильным снегопадом и резким ухудшением погодных условий 11 февраля с 15:00 вводится временное ограничение движения общественного и грузового автотранспорта на участке автодороги Тараз – Алматы в районе Кордайского перевала, передает BAQ.KZ.

Ограничения будут действовать с 11 по 13 февраля включительно. Кордайский перевал относится к участкам повышенной опасности в зимний период из-за сложного рельефа, порывистого ветра, снежных заносов и ограниченной видимости.

В настоящее время в данном направлении следуют большегрузные автомобили, выезжающие из пунктов Хоргос, Достык, Калжат, а также из Алматы. В случае продолжения движения существует риск массового скопления транспорта у закрытого участка, что может привести к заторам, блокированию проезда спецтехники и увеличению числа ДТП.

Водителям рекомендуется воздержаться от поездок в сторону Кордайского перевала и переждать непогоду в ближайших населенных пунктах и на оборудованных стоянках.

По предварительным данным, неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение ближайших двух суток. После стабилизации обстановки дорожные службы приступят к очистке трассы и поэтапному открытию движения.