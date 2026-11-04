Король Иордании и Президент Таджикистана посетят Казахстан с официальными визитами

5–6 ноября по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Айбек Смадияров.

В ходе переговоров на высшем уровне стороны обсудят перспективы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

"5–7 ноября Казахстан с официальным визитом посетит Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидеры двух стран рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнёрства и союзнических отношений", - нписал Айбек Смадияров на соей страничке в Telegram

На 6 ноября в Астане запланирован саммит Акабского процесса с участием глав ряда государств.