Король Иордании и Президент Таджикистана посетят Казахстан с официальными визитами
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5–6 ноября по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Айбек Смадияров.
В ходе переговоров на высшем уровне стороны обсудят перспективы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
"5–7 ноября Казахстан с официальным визитом посетит Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидеры двух стран рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнёрства и союзнических отношений", - нписал Айбек Смадияров на соей страничке в Telegram
На 6 ноября в Астане запланирован саммит Акабского процесса с участием глав ряда государств.
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