По приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева 26-27 августа Казахстан с официальным визитом посетит Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн, передает BAQ.KZ.

В ходе визита в Астане состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее укрепление казахско-иорданского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.