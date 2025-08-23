  • 23 Августа, 10:45

Король Иордании посетит Казахстан с официальным визитом

Король Иордании пробудет в нашей стране два дня.

Сегодня, 10:31
АВТОР
Сегодня, 10:31
46

По приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева 26-27 августа Казахстан с официальным визитом посетит Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн, передает BAQ.KZ.

В ходе визита в Астане состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее укрепление казахско-иорданского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

