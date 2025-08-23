Король Иордании посетит Казахстан с официальным визитом
Король Иордании пробудет в нашей стране два дня.
Сегодня, 10:31
По приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева 26-27 августа Казахстан с официальным визитом посетит Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн, передает BAQ.KZ.
В ходе визита в Астане состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее укрепление казахско-иорданского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
