Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично проводил Короля Иордании Абдаллу II в аэропорту Астаны, передает BAQ.KZ.

В ходе визита обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Иорданией, в том числе развитие экономических, образовательных и культурных связей.

Президент Токаев отметил важность укрепления стратегического партнерства и выразил уверенность в дальнейшем расширении взаимодействия между двумя странами.