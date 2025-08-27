Король Иордании завершил визит в Казахстан: Токаев провел гостя в аэропорту
Сегодня, 18:06
Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично проводил Короля Иордании Абдаллу II в аэропорту Астаны, передает BAQ.KZ.
В ходе визита обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Иорданией, в том числе развитие экономических, образовательных и культурных связей.
Президент Токаев отметил важность укрепления стратегического партнерства и выразил уверенность в дальнейшем расширении взаимодействия между двумя странами.
