Король Великобритании Карл III совершит госвизит в США в конце апреля
Предстоящий визит станет историческим событием, отметил Трамп.
Сегодня 2026, 03:10
Сегодня 2026, 03:10Сегодня 2026, 03:10
Фото: Report
Президент США Дональд Трамп сообщил, что король Великобритании Карл III совершит государственный визит в США с 27 по 30 апреля. Об этом он написал в Truth Social, передает BAQ.KZ.
"Мелания и я рады объявить, что король и королева Великобритании посетят США с историческим государственным визитом с 27 по 30 апреля, который включит в себя торжественный банкет в Белом доме вечером 28 апреля", - написал он.
Трамп отметил, что предстоящий визит станет историческим событием, особенно в контексте отмечаемого в этом году 250-летия Соединенных Штатов. Он также добавил, что с нетерпением ожидает встречи с британским монархом, выразив к нему уважение.