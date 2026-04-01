Президент США Дональд Трамп сообщил, что король Великобритании Карл III совершит государственный визит в США с 27 по 30 апреля. Об этом он написал в Truth Social, передает BAQ.KZ.

"Мелания и я рады объявить, что король и королева Великобритании посетят США с историческим государственным визитом с 27 по 30 апреля, который включит в себя торжественный банкет в Белом доме вечером 28 апреля", - написал он.

Трамп отметил, что предстоящий визит станет историческим событием, особенно в контексте отмечаемого в этом году 250-летия Соединенных Штатов. Он также добавил, что с нетерпением ожидает встречи с британским монархом, выразив к нему уважение.