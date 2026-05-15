Токаев предложил дать новой мечети в Туркестане имя Миромона ата

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил назвать новую мечеть в Туркестане именем Миромона ата. С такой инициативой Глава государства выступил на открытии неформального саммита Организации тюркских государств, передает корреспондент BAQ.KZ.

Токаев отметил, что новая мечеть была открыта при поддержке Узбекистана и станет особым символом братства двух народов.

"Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и узбекскому народу. Сегодня в Туркестане открылась новая мечеть, построенная при поддержке Узбекистана. Это не просто религиозный объект, а исторический символ солидарности казахского и узбекского народов. Считаю, что было бы уместно назвать мечеть в честь Миромона ата. Уверен, наши братья поддержат это решение", - заявил Президент Казахстана.

По словам Главы государства, новая мечеть станет символом духовной близости и вечной дружбы между Казахстаном и Узбекистаном.

Ранее сообщалось, что мечеть была построена в качестве подарка Президента Узбекистана жителям Туркестана и всем казахстанцам. До начала саммита лидеры тюркских государств осмотрели новый объект.

Напомним, в Туркестане проходит неформальный саммит Организации тюркских государств с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и лидеров стран-участниц объединения. Главными темами встречи стали искусственный интеллект, цифровое развитие и укрепление регионального сотрудничества. В мероприятии принимают участие главы государств-членов ОТГ, включая Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.