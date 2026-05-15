Неблагоприятная погода надвигается на Казахстан

По данным синоптиков, в разных регионах Казахстана сохранится неустойчивая и местами опасная погода.

В стране прогнозируются сильные порывы ветра, дожди с грозами, пыльные бури, ночные заморозки, а также высокая пожарная опасность на отдельных территориях.

В Алматинской области ночью ожидаются интенсивные дожди, в горных районах – переходящие в снег. Местами возможны грозы и ветер до 20 м/с.

В области Жетысу прогнозируется усиление ветра до 28 м/с. В горных районах ночью ожидаются заморозки до −1°C.

В Жамбылской области в горной местности возможны сильные дожди, грозы и град. Порывы ветра могут достигать 23 м/с.



В Таразе ожидается дождливая погода с грозами и усилением ветра.

В Туркестанской области прогнозируются пыльные бури и ветер до 28 м/с.

В Шымкенте – усиление ветра до 20 м/с.

В Кызылординской области ожидается пыльная буря при сильном восточном ветре.

В Кызылорде порывы ветра могут достигать 23 м/с.

В Атырауской области ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами пыльные бури. Температура воздуха поднимется до +35°C.

В Атырау возможны грозовые явления и усиление ветра.

В Восточно-Казахстанской области и Область Абай ожидаются дождь, гроза и ночные заморозки до −3°C.

В Усть-Каменогорске и Семее прогнозируется ухудшение погодных условий с ветром и осадками.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, туман и порывистый ветер.

В Акмолинской области ночью прогнозируются заморозки до −2°C.

В Павлодарской области ночью ожидаются заморозки до −4°C и туман.

В Карагандинской области сохраняется высокая и местами чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области прогнозируются дожди и грозы с ветром до 20 м/с.

В Уральске ожидается ухудшение погодных условий.

В Мангистауской области ночью и утром ожидается туман, а также дожди и грозы.

В Актау — ухудшение видимости из-за тумана.

В Области Улытау ожидается усиление ветра до 20 м/с и сохранение высокой пожарной опасности.