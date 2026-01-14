Развитие ситуации вокруг Ирана способно стать для Казахстана одновременно стратегическим шансом и серьёзным экономическим вызовом. Эксперты указывают, что сценарии от снятия санкций до затяжной нестабильности напрямую затрагивают нефтяной рынок, логистику, бюджет и безопасность всего центральноазиатского региона. Подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

В экспертной среде подчёркивается, что Иран - это не внешний фон, а один из ключевых факторов, влияющих на долгосрочную модель развития Казахстана. По словам политолога Ералы Нуржума, любые серьёзные потрясения в этой стране автоматически отражаются на стратегических интересах нашей страны.

"Любая серьёзная дестабилизация в Иране - это не чужая революция где-то там далеко, а потенциальный тектонический сдвиг, который напрямую задевает Казахстан. Причём в обе стороны сразу, как окно возможностей и как экономическую угрозу. Если в Иране произойдёт смена режима и коллективный Запад снимет санкции, Казахстан окажется в уникальной позиции. Фактически страна впервые за всю современную историю может получить короткий, политически легальный и экономически оправданный выход к Мировому океану", - говорит Нуржума.

Речь идёт о принципиально новом логистическом измерении. Географическая близость Ирана к Персидскому заливу делает возможным сценарий, при котором Казахстан получает прямой сухопутный выход к мировым морским маршрутам. Это меняет всю конфигурацию внешней торговли, транзита и энергетической логистики страны.

"Это будет означать реальную альтернативу КТК и российской логистике, снижение зависимости от Китая и прямой доступ к рынкам Южной Азии, Ближнего Востока и Африки. В таком сценарии Казахстан может превратиться в полноценный сухопутно-морской хаб. Это стратегическая мечта, о которой в Казахстане говорят десятилетиями. И Иран здесь является ключом", - подчеркнул спикер.

Однако, по оценке эксперта, стратегический шанс неразрывно связан с серьёзной ценой.

"Снятие санкций с Ирана означает не только новые маршруты, но и лавину нефти на мировой рынок. Иран способен быстро нарастить экспорт на миллионы баррелей в сутки, что гарантированно окажет давление на цены. Казахстанская нефть не уникальна и не премиальная, конкурировать с дешёвой иранской нефтью мы не сможем. В итоге это приведёт к снижению доходов бюджета и Нацфонда и усилению социальной напряжённости", - отметил политолог.

В этом контексте экономический риск для Казахстана может оказаться не менее опасным, чем геополитическая нестабильность. Падение цен на нефть напрямую отражается на доходной части бюджета, социальных обязательствах государства и устойчивости финансовой системы.

Нуржума подчёркивает, что именно этим объясняется сдержанная и осторожная линия официальной Астаны в отношении Ирана.

"Казахстан объективно заинтересован в открытом и предсказуемом Иране, но не слишком успешном. Это звучит цинично, но это честная оценка национальных интересов. Нам выгоден Иран как логистический коридор, но опасен как полноценный нефтяной гигант без санкций. Поэтому официальная позиция Акорды будет предельно осторожной - нейтралитет и призыв к диалогу", - говорит он.

Если же Иран погрузится в затяжную нестабильность, Казахстан, по мнению эксперта, не получит ни устойчивого выхода к океану, ни долгосрочных ценовых выгод. Более того, регион рискует столкнуться с дополнительным источником хаоса на южных рубежах Центральной Азии.

Схожей логики придерживается политолог Замир Каражанов, который считает, что в краткосрочной перспективе наибольшее воздействие будет оказано именно на экономику.

"Влияние дестабилизации в Иране на экономику Казахстана окажется более ощутимым, чем на политику. Всё будет зависеть от характера действий США - экономическое давление, точечные удары или полномасштабная военная операция. Переход к военным действиям способен спровоцировать рост цен на нефть. Это будет связано как с нестабильностью в самом Иране, так и с угрозой перекрытия Ормузского пролива", - отмечает Каражанов.

При этом эксперт не исключает и обратного сценария резкого падения цен, если смена власти в Иране приведёт к его интеграции в западную экономическую систему.

"Потенциальное падение иранского режима может привести и к обвалу мировых цен, но этот прогноз требует уточнения. Реакция энергетического рынка будет зависеть от политической ориентации новой власти в Иране. Также важна степень её сотрудничества с Вашингтоном. В нынешних условиях консолидация усилий США и Европы маловероятна", - подчеркнул он.

Отдельным фактором риска остаётся региональная безопасность. Дестабилизация Ирана может поставить под угрозу транспортно-логистические маршруты, включая железнодорожную ветку Казахстан – Туркменистан – Иран, а также усилить геополитическую конкуренцию в Центральной Азии.

"Дестабилизация в Иране способна серьёзно изменить ситуацию с безопасностью в Центральной Азии. Даже без учёта роста числа беженцев и трансграничной преступности, регион столкнётся с усилением геополитической борьбы. Мы можем наблюдать новую “Большую игру”, но уже с участием США и Китая. Для Казахстана принципиально важно, чтобы этот кризис не вышел за пределы Ирана", - отмечает спикер.

По словам политологов, Иран может стать для Казахстана либо стратегическим коридором к мировым рынкам и усилению транзитной роли, либо фактором давления на бюджет и региональную стабильность. Исход будет зависеть от глубины кризиса, действий внешних игроков и готовности Казахстана действовать в условиях высокой неопределённости, сохраняя баланс между экономическими интересами и безопасностью.