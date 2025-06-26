Корреспондент информационного агентства BAQ.KZ Айгерим Бакпаева стала обладателем престижной премии "Парламент сөзі".

Победители были определены в семи номинациях: за лучшие телевизионные, печатные, интернет и радиоматериалы, а также специальные репортажи и фото- и видеоматериалы о деятельности Мажилиса. Корреспондент BAQ.KZ стала лучшей в номинации, посвященной интернет и радиоматериалам.

Поздравляем коллегу с заслуженной победой в сфере журналистики.

Отметим, что победителей определяла специальная комиссия, в состав которой вошли депутаты Мажилиса.

28 июня в Казахстане отмечается День работников средств массовой информации. Этот день был учрежден в честь принятия первого национального закона о СМИ в 1991 году. Праздник подчеркивает важность работы журналистов и других работников медиа в информировании общества.