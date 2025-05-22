В военном суде Актюбинского гарнизона завершилось рассмотрение громкого уголовного дела, всколыхнувшего правоохранительные круги, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу суда. Перед судом предстали начальник Западного регионального управления военного следствия МВД РК "Д" и старший следователь того же подразделения "С". Офицеров обвиняли по пунктам 1) и 2) части 3 статьи 366 Уголовного кодекса РК — получение взятки по предварительному сговору с угрозами.

События разворачивались в декабре 2024 года. Как установил суд, "Д" и "С", используя служебное положение, потребовали от свидетеля "Т" взятку в размере 1 миллиона тенге. За отказ они угрожали увольнением и другими неблагоприятными последствиями. 24 декабря "Д" был задержан с поличным при получении 700 тысяч тенге, рядом находился и его подельник - следователь "С".

Оба подсудимых вину категорически отрицали, однако следствию удалось собрать убедительную доказательную базу: показания потерпевшего и свидетелей, заключения экспертиз и оперативные материалы не оставили сомнений в их виновности.

Гособвинение просило приговорить "Д" к 10 годам лишения свободы, а "С" - к 8 годам. Суд частично удовлетворил требование, приговорив "Д" к 9 годам, а "С" — к 8 годам лишения свободы. Кроме того, оба лишены своих воинских званий и пожизненно отстранены от права занимать государственные должности и заниматься деятельностью, связанной с правоохранительной службой.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.