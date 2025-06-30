В ходе этой парламентской сессии депутаты не оставили без внимания актуальные вопросы, напрямую влияющие на социальное самочувствие населения. Об этом заявил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как отметил Ерлан Кошанов, продолжилось комплексное сопровождение инициатив по поддержке детей. В прошлом созыве был принят закон "Нацфонд - детям". В рамках продолжения этой работы, в текущей сессии была заложена законодательная база для внедрения единой добровольной накопительной системы "Келешек".

"Средства, накопленные в этой системе, можно будет использовать для получения образования в колледжах и вузах как внутри страны, так и за рубежом, а также для приобретения жилья. Это – стратегическая инвестиция государства в образование и будущее детей. Кроме того, по инициативе депутатов в законодательство были введены нормы поддержки одарённых детей. Теперь победители международных олимпиад смогут получать образовательные гранты без конкурса, в том числе в рамках программы "Болашақ"", - сказал Кошанов.

Это, по словам спикера, демонстрация подлинной заботы государства о детях, добившихся высоких результатов в учёбе.

В этой сессии также беспрецедентное внимание было уделено вопросам охраны здоровья граждан. Депутаты пересмотрели отдельные механизмы обязательного социального медицинского страхования. Введён единый пакет медицинской помощи, благодаря которому базовые медицинские услуги теперь будут доступны всем гражданам, независимо от наличия страхового статуса.

"Для безработных и неработающих граждан взносы за обязательное медицинское страхование будет покрывать местный бюджет. Также расширена система дополнительного страхования. В перечень бесплатной государственной медицинской помощи был включён обязательный онкологический скрининг – он охватил 3,5 миллиона человек", - отметил Ерлан Кошанов.

Решён вопрос обеспечения слуховыми протезами за счёт местного бюджета для граждан с нарушением слуха, не имеющих инвалидности. Это позволит улучшить качество жизни многих людей, особенно детей, и поможет им легче адаптироваться в обществе.

"Несмотря на достигнутые успехи, в сфере здравоохранения остаются проблемные вопросы, которые будут вновь рассмотрены совместно с правительством в следующей сессии", - уточнил спикер.

Особое внимание было уделено вопросам социальной справедливости в отношении семей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Депутаты решили вопрос о ежемесячных выплатах для 530 таких семей. Президент страны недавно особо отметил героизм погибших сотрудников и выразил признательность их семьям.

В рамках закона о реформе жилищной политики также были предусмотрены меры обеспечения жильём сотрудников гражданской защиты и других правоохранительных органов.

Кроме того, депутаты расширили перечень категорий граждан, имеющих право на получение жилья. К уязвимым социальным группам теперь будут относиться и вдовы. Это позволит государству в первую очередь обеспечивать жильём граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.