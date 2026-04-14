Партия «AMANAT» запустила новый проект по развитию функциональных компетенций кадрового актива партии, направленный на формирование профессионального и эффективного руководящего звена на местах , передает BAQ.kz

Академия политического менеджмента при партии начала обучение в новом формате избранных акимов сельских округов, депутатов маслихатов и представителей первичных партийных организаций. Новая программа направлена на повышение управленческих компетенций, лидерских качеств, развитие стратегического мышления и освоение государственного проектного управления. Обучение стартует с области Абай.

Открывая встречу, Спикер Мажилиса, Председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов отметил, что сегодня мир стремительно меняется, на фоне глобальной турбулентности новой реальностью становятся повсеместная цифровизация и Искусственный интеллект. Для адекватного реагирования на новые вызовы в нашей стране по инициативе Главы государства проводятся масштабные преобразования, которые существенно расширяют участие граждан в управлении страной. Партия «AMANAT»непосредственный участник всех общестрановых процессов и поэтому партийцы должны активно обучаться новым компетенциям, чтобы достойно и эффективно выполнять все поставленные задачи в новых условиях.

«Наш Президент, как признанный специалист в области международных отношений и дипломат мирового уровня, хорошо осведомлен о прогрессивных тенденциях. Глава государства постоянно говорит о том, что концепция «диплом обеспечит тебя на всю жизнь»» устарела, и еёместо занял принцип «получай образование всю жизнь». Более того, в новой Конституции развитие человеческого капитала, образование и наука закреплены в качестве стратегических приоритетов. Это стало нашим главным ресурсом. Поэтому партия «AMANAT», руководствуясь данным курсом, сегодня запускает программу обучения местных кадров. Они должны быть специалистами, способными брать на себя ответственность, настойчивыми, умеющими принимать эффективные решения», – отметил Председатель Мажилиса.

Ерлан Кошанов особо подчеркнул, что избранные сельские акимы, депутаты маслихатов и представители ППО сегодня являются настоящей региональной элитой, которой доверяют люди и к которой граждане обращаются за решением своих проблем. Так, сельские акимы сегодня несут значительную нагрузку, отвечая за широкий круг вопросов – от реализации государственных программ до развития социальной инфраструктуры.



Депутаты маслихатов, в свою очередь, рассматриваются как ключевое звено взаимодействия между государством и обществом. От их профессионализма и качества коммуникации зависит уровень доверия граждан и устойчивость в регионах. Особая роль в реализации партийной повестки отводится 3800 ППО. Именно на этом уровне формируется общественное мнение и обеспечивается обратная связь с населением.

Председатель партии особо подчеркнул, что новый образовательный проект станет платформой для выявления перспективных управленцев. В рамках программы будет формироваться кадровый резерв партии «AMANAT», ориентированный на подготовку эффективных и конкурентоспособных лидеров для дальнейшего продвижения на государственную и общественно-политическую службу.

Комментируя новый обучающий проект, секретарь партии «AMANAT» Шолпан Каринова подчеркнула, что новая программа обучения отличается прикладным подходом и опирается на современные научные исследования.

«Предлагаемая новая образовательная программа Академии политического менеджмента отличается практической направленностью. В ней предлагаются решения по различным жизненным кейсам, с которыми наши коллеги сталкиваются при работе. Программа была разработана с участием ученых ведущих вузов Назарбаев Университета, Alma U, SDU и БИЛ. Модульная программа обучения получила одобрение Республиканского учебно-методического совета при КазНУ им. Аль-Фараби. Также ВУЗ-ы страны имеют возможность включить данные модули обучения в свои учебные программы», – отметила секретарь партии.

В ходе мероприятия Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай подчеркнул, что потенциал членов партии «AMANAT» активно используется для пополнения руководящего состава госслужбы через открытые и конкурентные цифровые отборы. Декан факультета экономики, административных и социальных наук Istanbul Kent University Хасрет Чомак заявил, что программа «AMANAT» нацелена на практический результат и подготовку лидеров, способных трансформировать политические решения в реальные улучшения для населения. Аким области Абай Берик Уали отметил, что новая модульная программа будет направлена на формирование у сельских акимов практических навыков применения законодательства, они обучатсянавыкам эффективного распоряжения бюджетными ресурсами - от понимания бюджетной вертикали до развития собственной доходной базы, повышения налоговых поступлений и стимулирования экономического роста территорий.

На мероприятии также выступили вице-министр науки и высшего образования Гульзат Кобенова, итальянский политтехнолог, профессор Высшей школы государственной политики Назарбаев Университет Рикардо Пелиццо, Председатель маслихата района Магжана Жумабаева СКО Айзада Рахметова, председатель ППО «Жетиген», учитель музыки средней школы №11 мкр. Жетиген города Алатау Анастасия Мельник, ректора Атырауского университета им Х.Досмухамедова Саламат Идрисов, Восточно-Казахстанского университета им С.Аманжолова Мухтар Толеген и Торайгыров университета Нурлан Медетов.

В старте новой программы обучения приняли участие представители государственных органов и академического сообщества, а также сотрудники региональных филиалов партии посредством видеоконференцсвязи.