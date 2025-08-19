С 1 по 15 августа в Костанайской области проходил масштабный ремонт магистрального газопровода. В связи с этим жители областного центра и соседнего моногорода Рудного остались без горячей воды, так как тепловые компании этих двух городов работают на газе. В это же время Костанайская теплоэнергетическая компания решила провести опрессовку сетей, которая обычно проходила осенью. Эта мера анонсировалась, как благо в целях удобства жителей, чтобы еще раз не оставлять их без горячей воды в октябре. Но в итоге вместо обещанной жителям Костаная двухнедельного отсутствия благ цивилизации, треть областного центра не подключена по сей день. А самый большой магистральный порыв произошел в ночь подключения к горячему водоснабжению центральной части города. Кроме того, из-за несвоевременной подачи большинство костанайцев осталось без воды прямо в день города, что вызывало большое возмущение жителей. Подробности в материале BAQ.kz.

Сроки подключения сорвали

О том, что с 1 по 15 августа в Костанайской области пройдут плановые ремонтные работы на магистральном газопроводе, жителей известили только в конце июля, буквально за три дня до их начала. Тогда же объявили, что из-за того, что ГКП КТЭК (Костанайская теплоэнергетическая компания) работает на газе, которым подогревает воду, будет прекращена подача горячей воды. Абонентов заверили, что в этот же период в целях удобства граждан, КТЭК проведет традиционную опрессовку сетей - испытание труб под большим напором воды, благодаря которому выявляются порывы и свищи. Обычно опрессовку сетей в Костанае проводят дважды: весной и осенью, когда жители на две недели остаются без горячего водоснабжения. Но на этот раз, чтобы людей дважды не оставлять без воды - в августе и в октябре - проверку сетей решили совместить с ремонтом газопровода.

"Без газа останутся лишь промышленные предприятия. Население будет с газом за счет давления в сети. Но жителям придется готовиться к отключению горячей воды", - сообщал в конце июля заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов.

В подключении абонентов к горячей воде, как было обещано изначально, 15 августа власти были заинтересованы еще и потому, что в этот день Костанай праздновал свой 146-ой день рождения. Однако спустя две недели, горячая вода появилась лишь в незначительной части Костаная.

"Первыми горячее водоснабжение получили жители домов новых микрорайонов, которые запитаны от модульных котельных. Это районы Аэропорт, Кунай, Береке, Юбилейный и северо-западный. Всего 167 домов", - сообщили 15 августа в ГКП КТЭК.

Подавляющее большинство домов - больше 1000 - осталось в день города без горячей воды, потому что было подключено к центральной части КТЭК. Их обещали подключить в понедельник, 18 августа, но с большой оговоркой. Жителей 78-ми многоэтажек, расположенных в районе улиц Мауленова, Майлина и Карбышева, сразу предупредили: они получат горячую воды не раньше 23 августа. И это по предварительным данным.

Однако самый большой сюрприз ждал жителей еще более полсотни домов, расположенных в самом центре Костаная. Им прост не дали горячую воду ни 15 августа, как обещали, ни 18 августа.

"Почему мы должны были сами узнавать, что случилось с горячим водоснабжением? Мы остались без воды на день города, но вошли в положение КТЭК, которая сказала потерпите еще два дня. Воду дадут 18 августа, но она так и не появилась!" - возмущается жительница большого многоквартирного дома по ул. Амангельды, 95 Анжелика Серова.

Ее соседи из многоэтажек, расположенных вдоль других центральных улиц Пушкина, Тауелсиздик, Баймагамбетова, возмущены не меньше.

"Почти все лето на нашем перекрестке Тауелсиздик-Баймагамбетова что-то копали. И теперь выясняется, что за две недели опрессовки КТЭК ничего не сделала! Потому что в день подключения у них опять что-то прорвало! Что же они делали все эти 15 дней?" - сетуют жильцы дома по ул.Тауелсиздик, 113.

Порыв большой и неожиданный

У большинства жителей неподключенных к горячей воде домов только один резонный вопрос к теплокомпании - почему за две недели, которые отводились на испытания теплосетей, их не выявили, а ошарашили население в день подключения?

"Порыв, из-за которого пришлось продлить отключение горячей воды в домах по улицам Мауленова, Майлина, Карбышева и другим, выявился в процессе опрессовки, поэтому о нем сообщили заранее. Это порыв на магистральных сетях. Второй порыв, из-за которого 53 многоэтажки в центре остались без горячей воды, во время опрессовки не обнаружился. Он случился в ночь подачи воды. Это большой магистральный порыв. Сколько уйдет времени на его ликвидацию - неизвестно", - разъяснили нам в диспетчерской ГКП КТЭК.

И пояснили, что устранять большой магистральный порыв в центре города начнут 19 августа. Пока что сотрудники КТЭК не знают его масштаба, поэтому сложно сказать, сколько времени уйдет на латание дыр. Процесс восстановления трубы осложняется тем, что она является магистральной, то есть, с большим диаметром - 600 мм, а это самый сложный в ремонт вид сетей. Но ответ жителей Костаная все равно не успокоил. Они продолжают возмущаться тем, что теплокомпания регулярно берет деньги из бюджета на восстановление сетей, а результата не видно. Кроме того, недавно КТЭК анонсировала повышения тарифа на свои услуги.

Об этом стало известно в ходе недавнего пресс-тура на саму теплокомпанию. Главный инженер ГКП КТЭК Вячеслав Плотников рассказал, что им удалось заменить некоторые детали турбины №2, которая эксплуатируется с 1957 года. Благодаря этого износ турбины снизился с 70% до 55%. На пятом паровом котле, который работает с 1974 года, заменили воздухонагреватель. На улице Воинов-Интренационалистов капитально отремонтировали магистральную надземную трубу длиной почти 4 метра, которая лежит здесь с 80-х годов. Все это было сделано за счет средств инвестиционной программы 2024 года и за счет собственных средств теплокомпании с целью снижения износа сетей.

"В рамках инвестиционной программы было запланировано проведение 20 ремонтных мероприятий на общую сумму 1,9 млрд тенге. Из них 512 млн тенге - средства теплокомпании. Капитальный ремонт турбины №2 мы провели за свои средства - 94 млн тенге, ремонт парового котла тоже - за 18,7 млн тенге", - сообщил директор ГКП КТЭК Азамат Аужанов.

По его словам, инвестиционная программа на 2025 год предусматривает освоение большей суммы - 2,5 млрд тенге, которые нужно потратить на 16 мероприятий в сфере ремонта. Часть из этих мероприятий уже исполнено. В частности, установлены экологический мониторинг на ТЭЦ и две информационные измерительные системы на дымовых трубах. Это позволит мониторить выбросы в окружающую среду. К слову, ремонтные работы на ТЭЦ продолжаются до сих пор.

"В связи с проведением всех этих мероприятий процент изношенности тепловых сетей снизился с 63,1% до 59,3%. И благодаря этому мы перешли из "красной" зоны риска по состоянию наших труб в "желтую". Это очень существенно для нас", - отметил директор КТЭК.

Кроме того, КТЭК объявила, что планирует повысить тариф для населения на 41%. Это окажется очень чувствительным для большинства костанайцев. Заявка в департамент по регулированию естественных монополий уже будет подана в ближайшее время, уточнили в теплокомпании.

"Последний раз повышение тарифа было в 2020 году, за последние 5 лет наши расходы увеличились почти на 5 млрд тенге, включая и затраты на ремонты теплосетей, покупку газа и заработную плату", - отметили в КТЭК.

Зависим от российского газа

Почему же при таких показателях и планах по существенному повышению тарифа, теплокомпания не может возобновить горячее водоснабжение в срок и выявить порывы в ходе самой опрессовки, а не ставить жителей перед фактом?

"Порывы при опрессовке - неизбежны. Снижение процента изношенности сетей у КТЭК хоть и ощутимо, но не настолько, чтобы совсем не было порывов. Ведь трубы, котлы и другое оборудование эксплуатируется практически бесперебойно - зимой и летом", - отмечает заместитель руководителя управления энергетики акимата Костанайской области Азамат Сабыржан.

Он отметил, что главная теплоцентраль КТЭК стоит с 1965 года, оборудование в ней 70-80-х годов. Ремонты хоть и идут, но постепенные. Что касается повышения тарифа, то по словам Азамат Сабыржана, основную его часть составляют вовсе не расходы на ремонтные работы.

"Основная часть - топливо, которым греют воду, чтобы отапливать город зимой и круглогодично подавать горячую воду. КТЭК закупает газ у АО "КазТрансГаз Аймак", которое покупает газ в России. С 1 июля этого года "КазТрансГаз" повысило тарифы на газ на 30%. Плюс поднялась стоимость российского рубля, а российская сторона требует предоплату, иначе поставок газа просто не будет и топить город будет нечем", - дал расклад заместитель руководителя управления энергетики области.

По его словам, хорошо, что порывы на магистральных сетях выявили летом. Намного хуже и опаснее, если они случатся зимой или даже осенью, когда обычно проходила опрессовка сетей. Пока еще тепло, люди могут несколько дней посидеть без горячей воды. Хотя сколько конкретно жителям придется обходиться без благ цивилизации пока неизвестно.

Еще одна из крупных статей расходов, которая заложена в тарифе КТЭК — это увеличение фонда заработной платы. Так как в теплокомпании работают квалифицированные специалисты, зарплату им нужно регулярно повышать.

"Цена на газ действительно выросла с 1 июля. Ее уровень в запрашиваемом нами новом тарифе составляет почти 20% — это почти половина от общей цифры тарифа, который мы просим", - отметили в КТЭК.

В департаменте по регулированию естественных монополий акимата Костанайской области уточнили, что повышение тарифа на услуги теплокомпании — это пока лишь планы. После подачи заявки департамент оценит его обоснованность и выведет свою цифру. Не факт, что тариф повысят на 41%, скорее всего, дадут меньшую сумму.

Что касается зависимости Костанайской области от российского природного газа, то она действительно велика, так как он является практически единственным топливом для региона. Мазут используется лишь в качестве резервного топлива и его запасов обычно хватает на 7-10 дней. В связи с чем президент страны дал поручение построить газопровод от компрессорной станции КС-14 в Актюбинской области до Костаная. По проекту уже разработано технико-экономическое обоснование, которое находится на государственной экспертизе. Сам проект находится на контроле Правительства РК. Согласно ему, начать строительство магистрального газопровода Актобе - Костанай планируют уже в 2026 году. Его протяженность составит 630 километров, предварительная сумма затрат более 500 млрд тенге.

Несмотря на все затраты, новый газопровод позволит снизить зависимость Костаная от российского газа, а заодно газифицировать еще многие населенные пункты и реализовать проекты в сфере металлургии и перерабатывающей промышленности. Возможно, тогда в КТЭК перестанут ссылаться на высокую стоимость природного газа, а большие суммы средств, как из инвестпроектов, так и из тарифа можно будет направлять на ремонт и полную замену теплосетей. Но пока этого не произошло, жителям придется неделями сидеть без горячей воды и надеяться, что зимние порывы не оставят их еще и без тепла...

