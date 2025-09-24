Костанайцы интересуются, почему после недавнего повышение цены на газ в июле, с нового года их ждет повторное увеличение тарифа почти на 70%. В департаменте по регулированию естественных монополий региона объясняют, что это разные виды тарифов и последний отразится на жителях меньше всего. Действительно ли это так узнавал корреспондент Baq.kz.

Об исполнении инвестиционных программ и работ по модернизации газораспределительных сетей руководство Костанайского производственного филиала АО QAZQGAZ AIMAQ отчиталось совсем недавно. Отчетный период - ровно 5 лет - с 2021 по 2025 годы. Но вот на подходе - следующая пятилетка, в которой также ожидается ремонт сетей, модернизация и повышение тарифа для всех групп населения. Как выяснилось, местный филиал уже подал заявку на очередной рост цены газа на целых 68%.

"Это повышение связано с увеличением цены на транспортировку газа. Летнее повышение цены касалось такой услуги, как розничная реализация газа, предельная цена которого повысилась на 33%. В связи с этим газовики и вышли с заявкой на повышение тарифа для населения, который в итоге вырос на 25,1%", - сообщил руководитель планового отдела департамента регулирования по естественным монополиям акимата Костанайской области Виталий Нестеренко.

Жители Костаная уже подсчитывают, на какие еще коммунальные услуги придется добавить расходы, ведь повышение цены на газ провоцирует поднятие тарифов на тепло и горячую воду. Кстати, услуги теплокомпаний уже подорожали с 1 сентября, но новая заявка тоже в работе у антимонопольщиков.

В акимате также пояснили, что повышение на планируемые 68% - пока лишь проект и какую цену в итоге утвердит местный ДКРЕМ станет известно только после публичных слушаний, которые назначены на 17 октября. Поэтому на сколько в итоге тариф повысится для населения точно неизвестно. Ведь повышение коснётся нескольких социальных групп. В частности, юридических лиц, бюджетников, коммерческих организаций и других. Обычно, основная нагрузка по повышению тарифа ложится либо на коммерческие организации, либо на юрлица. Вот и на этот раз из 68% запрашиваемого тарифа для населения он повысится, скорее всего, не более, чем на 10%, предполагают в акимате.

В ДКРЕМ области также пояснили, что это связано с тем, что в услуге по транспортировке газа доля тарифа для населения невелика. В отличии, к примеру, от услуги по розничной реализации газа, повышение на которую спровоцировало рост тарифа в июле почти на 25,1%.

Так, с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года оптовая цена на газ равнялась 25 521 тенге за 1000 кубометров, в с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года ее утвердили на уровне 33 379 тенге за 1000 кубометров. Все это без учета НДС. Рост оптовой цены, как по цепной реакции, спровоцировал повышение цены на розницу более, чем на 24%. Как результат - для жителей она поднялась на 25,07%

Кстати, как уточняют в ДКРЕМ, летом тариф подняли равномерно для всех групп населения. То есть, и коммерческие организации, и бюджетники, и другие категории, включая население, стали платить с 1 июля на 25% больше.

Сначала на газ, потом на тепло

Итог для жителей все равно неутешительный, повышение цены газа неизбежно. Утвердят ее, скорее всего, уже с 1 января 2026 года. Получается, что за последние полгода тариф поднимется дважды и точно составит более 25%. Между тем, заработные платы, отмечают жители, не растут с такой скоростью. В то время, как у самих газовиков, фонд оплаты труда занимает значительную часть в тарифе. Это связано и с дополнительным увеличением газовых сетей протяженностью 63 километра, и с новым штатом сотрудников, который вырос на 6 человек. В структуре тарифа "сидят" и инвестиционные программы, и модернизация сетей, и погашение кредитов и многое другое.

Местные газовики до сих пор рассчитываются за кредит, который был взят в ЕБРР (Европейский Банк Реконструкции и Развития) еще в 2016 году. За счет него был построен магистральный газопровод, но заемные деньги также легли в тариф. Кредит брали на 10 лет, и в следующем году его планируют погасить, поэтому эти расходы должны "уйти" из тарифа. Но окажет ли это существенное влияние на понижение цены для потребителей - сказать сложно. С учетом роста цен на внутреннем и внешнем рынках - вряд ли.

Напомним также, что с 1 сентября для жителей повысился тариф на тепло. Это стало следствием повышения цены на газ, уточнили в ГКП "КТЭК". Ведь котлы в теплокомпании греют газом и как только цена на него поднялась, тепловики подали заявку на повышение на 41%. И уточнили, что с 1 января 2026 года будет очередное повышение тарифа для жителей на тепло и горячую воду.

В управлении энергетики акимата Костанайской области регулярно говорят о зависимости Костанайской области от российского природного газа. Ведь КТЭК закупает газ у АО QAZQGAZ AIMAQ, которое в свою очередь отоваривается в России.

Представители газовой компании соседнего государства не только регулярно повышают стоимость кубометра газа, но и требуют стопроцентную предоплату. В связи с этим Костанайская область большие надежды возлагает на строительство нового магистрального газопровода протяженностью 630 километров, который планируют начать строить уже в 2026 году. Новый газопровод позволит существенно снизить зависимость от российского газа и, возможно, даже цену на газ и тепло.

Кстати, по данным акимата, уровень газификации в регионе составляет 59,6%. Это означает, что почти 500 000 человек из 825 597 имеют доступ к газу. Однако из 501 населенного пункта полностью газифицировано 85. Это все 5 городов региона и два населенных пункта городского подчинения - поселок Качар недалеко от Рудного и поселок Октябрьский недалеко от моногорода Лисаковска.

В 2025 году на реализацию пяти проектов по газоснабжению региона было выделено чуть больше 3,5 млрд тенге. Четыре из них переходящие с 2024 года. В этом году ждут положительного заключения госэкспертизы по строительству газораспределительных сетей в селе Новонежинка Аулиекольского района.

Фото: Аскар Кенжетаев.