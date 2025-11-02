Костанайская модель представит Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная–2025" в Бангкоке
20-летняя Дана Алмасова из Костаная отправилась в Таиланд, где пройдет один из самых престижных международных конкурсов красоты — Miss Universe 2025, передает BAQ.KZ.
По данным национального комитета Miss Qazaqstan, накануне Алмасова вылетела в Бангкок. Уже 19 ноября стартует 74-й конкурс "Мисс Вселенная", в котором примут участие представительницы более чем 125 стран мира.
До начала основного этапа девушек ждут тренировки, фотосессии, встречи с организаторами и репетиции финального шоу.
"Вчера мы проводили Дану Алмасову на конкурс Miss Universe 2025, который пройдет в Бангкоке. До 19 ноября Дану ждет насыщенная подготовка — тренировки, репетиции и яркие события, которыми мы будем делиться здесь", — сообщили организаторы Miss Qazaqstan.
Официальная церемония откроется показом национальных костюмов, а финал конкурса состоится 21 ноября.
Дана Алмасова получила титул "Мисс Вселенная Казахстан" в 2025 году. Уроженка Костаная, она уже несколько лет занимается модельной карьерой и активно представляет Казахстан на международной арене.
