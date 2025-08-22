Костанайская область представила стратегию цифровизации с акцентом на ИИ и агросектор
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Костанае прошёл Qostanai Investment Forum 2025, посвящённый цифровой трансформации, внедрению ИИ и привлечению инвестиций в технологии. Мероприятие собрало представителей власти, бизнеса, международных организаций и IT-сообществ, передает BAQ.kz.
Накануне форума стартовал второй этап проекта по расширению мобильной связи в сёлах. Власти заявили, что развитие инфраструктуры направлено на цифровое равенство в регионе.
В технопарке Qostanai Hub прошли мероприятия для стартапов, включая питч-сессию и встречу с молодыми предпринимателями. Обсуждались проекты в сфере ИИ, ритейла и автоматизации.
Также прошла выставка цифровых решений. Аким области Кумар Аксакалов заявил, что ИИ уже используется в агросекторе и ЖКХ: внедряются "умные фермы", системы диагностики трубопроводов, прогнозирование заболеваний растений и автоматизация техники.
Эксперты обсудили регулирование ИИ, запуск образовательных платформ, применение дронов и аналитики в мониторинге ЧС. Отмечено, что костанайский филиал технопарка вошёл в тройку лидеров по количеству стартапов.
Форум показал, что Костанайская область активно развивает цифровую экосистему и стремится стать региональным центром технологических инноваций.
Самое читаемое
- "Рядом была мама": сын водителя, сбившего детей в Урджаре, попросил прощения
- В Казахстане обновили правила эксплуатации счетчиков воды
- Поездка за 5000 тенге обернулась судимостью и штрафом для костанайца
- Всеобщая декларация в Казахстане: кого освободили, а кто обязан отчитаться
- Названы условия, на которых Путин согласен на встречу с Зеленским