В Костанае прошёл Qostanai Investment Forum 2025, посвящённый цифровой трансформации, внедрению ИИ и привлечению инвестиций в технологии. Мероприятие собрало представителей власти, бизнеса, международных организаций и IT-сообществ, передает BAQ.kz.

Накануне форума стартовал второй этап проекта по расширению мобильной связи в сёлах. Власти заявили, что развитие инфраструктуры направлено на цифровое равенство в регионе.

В технопарке Qostanai Hub прошли мероприятия для стартапов, включая питч-сессию и встречу с молодыми предпринимателями. Обсуждались проекты в сфере ИИ, ритейла и автоматизации.

Также прошла выставка цифровых решений. Аким области Кумар Аксакалов заявил, что ИИ уже используется в агросекторе и ЖКХ: внедряются "умные фермы", системы диагностики трубопроводов, прогнозирование заболеваний растений и автоматизация техники.

Эксперты обсудили регулирование ИИ, запуск образовательных платформ, применение дронов и аналитики в мониторинге ЧС. Отмечено, что костанайский филиал технопарка вошёл в тройку лидеров по количеству стартапов.

Форум показал, что Костанайская область активно развивает цифровую экосистему и стремится стать региональным центром технологических инноваций.