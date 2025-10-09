Масштабная реконструкция здания и взлетно-посадочной полосы АО "Международный аэропорт “Костанай” имени Ахмета Байтурсынулы" длилась несколько лет и завершилась в 2023 году. В результате модернизации площадь аэровокзала увеличилась более чем на 60% — с 5,2 до 8,7 тысяч квадратных метров. Пропускная способность выросла с 200 до 250 пассажиров в час. В аэропорту появился современный зал прилета с автоматической линией выдачи багажа, а взлетно-посадочную полосу удлинили и усилили. Тогда же костанайцам пообещали установку телетрапа, который позволил бы пассажирам напрямую проходить из терминала в самолёт. Однако, несмотря на завершённый монтаж, трап так и не введён в эксплуатацию. Тем временем аэропорт готовят к новой реконструкции, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

История большой реконструкции

Работы по обновлению здания аэропорта и расширению зала прилета обошлись бюджету почти в 3 млрд тенге. Ещё около 8 млрд тенге направили на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Подрядчиком выступила столичная компания ТОО “Казахдорстрой”.

Ремонт начался в 2018 году и занял 16 месяцев. В результате полосу удлинили и расширили с 45 до 60 метров, что позволило принимать воздушные суда крупных типов — Boeing-737, 757, 767 и Airbus-320/321. Коэффициент прочности покрытия увеличился почти в два раза — с 33 до 60, благодаря чему аэропорт теперь способен принимать самолёты весом до 200 тонн.

Помимо этого, была построена новая рулежная дорожка, расширен перрон — теперь он вмещает до девяти самолётов вместо двух, а также появились центрально-распределительный пункт и аварийно-спасательная станция.

Фото: Аскар Кенжетаев

Для повышения безопасности полётов полностью заменили системы светосигнального оборудования — огни малой интенсивности (ОМИ) заменили на огни высокой интенсивности (ОВИ), что улучшило условия посадки в ночное время и при плохой погоде.

Благодаря этим изменениям уже в октябре 2019 года из Костаная вылетел первый чартерный рейс Boeing-757 в Шарм-эль-Шейх. С тех пор аэропорт принимает регулярные международные рейсы на воздушных судах всех типов.

Фото: Аскар Кенжетаев

Не заработал, несмотря на решение суда

Новый телетрап для костанайского аэропорта, произведённый американской компанией JBT AeroTech, должны были запустить ещё в конце 2023 года. Монтажом занималось ТОО “SHEBERBUILD”, которое обещало завершить установку в срок. Конструкция действительно была смонтирована, однако до сих пор не введена в эксплуатацию.

Как пояснили в АО "Международный аэропорт “Костанай” имени Ахмета Байтурсынулы", причиной затяжки стал отказ подрядчика передать ключи от электросиловой установки, обеспечивающей работу телетрапа. Без этих ключей невозможно запустить систему. Сам телетрап представляет собой сложный инженерный механизм с подогревом стёкол, что позволяет использовать его круглогодично.

С конца прошлого года аэропорт ведёт судебные разбирательства с подрядной организацией. Заседания неоднократно откладывались — представители SHEBERBUILD не являлись в суд. В итоге дело рассмотрели без их участия.

Гражданский суд Костаная в начале февраля 2025 года удовлетворил иск аэропорта, обязав подрядчика передать оригиналы сертификатов об обучении персонала и ключи для запуска силовой установки. В суде также было установлено, что аэропорт полностью оплатил стоимость монтажа, что подтверждено платёжными документами.

Несмотря на выигранный процесс, телетрап по-прежнему не функционирует. Как сообщил заместитель председателя правления аэропорта Ж. Искаков, решение суда исполнено не в полном объёме, и объект пока не введён в эксплуатацию.

"Телескопический трап в настоящее время не работает в связи с задолженностью генерального подрядчика ТОО SHEBERBUILD перед субподрядчиком, поставившим данное оборудование в аэропорт города Костанай. В настоящее время генеральный подрядчик проходит процедуру реабилитации, в рамках которой, возможно, будут исполнены решения суда в его отношении. В том числе и исковые требования субподрядчика", — сообщил заместитель председателя правления аэропорта Ж. Искаков в ответ на письменный запрос корреспондента BAQ.KZ.

Когда генеральный подрядчик завершит процедуру реабилитации и выполнит все обязательства, в аэропорту уточнить не смогли. Однако, несмотря на судебные разбирательства и неработающий телетрап, руководство воздушной гавани уже приступило к новой фазе модернизации.

Как сообщили корреспонденту BAQ.KZ, предприятие подписало контракт на очередную реконструкцию. В настоящее время ведутся проектные работы по созданию нового зала ожидания для международных рейсов. Архитектурные решения предусматривают использование лёгких и прочных конструкций, что позволит сделать терминал более просторным и энергоэффективным.

Проектированием занимается ТОО “BS Archi Group”. Стоимость будущих работ пока не определена — она станет известна после завершения рабочего проекта и его рассмотрения вневедомственной комиссией. Вместе с тем, сроки начала строительства уже обозначены: возведение нового зала ожидания планируется начать в 2026 году.

В планах также еще больше расширить основное здание аэропорта и увеличить его больше, чем на 1 500 квадратных метров. Все это связано с регулярным увеличением пассажиропотока, который сейчас фиксируется на уровне 500 000 человек в год.

Гостиница скоро откроется

Костанайцы всё чаще задаются вопросом, появится ли рядом с обновлённым зданием аэропорта гостиница — как это принято во всех крупных и современных городах. Сегодня пассажирам, прилетающим ненадолго, действительно негде остановиться поблизости.

Напомним, здание, которое в советское время функционировало как гостиница, пустует уже более 15 лет. Однако недавно объект получил вторую жизнь: за его реконструкцию взялся частный инвестор. Общая стоимость работ оценивается примерно в 600 млн тенге.

Фото: Аскар Кенжетаев

По проекту, гостиница будет соответствовать уровню "три звезды", в ней разместят 60 номеров и ресторан. В ответ на официальный запрос BAQ.KZ руководство аэропорта сообщило, что строительство находится на завершающем этапе.

Предполагается, что гостиница откроется уже в конце этого года, в крайнем случае — в начале следующего, — отметили в администрации аэропорта.

Сейчас здание обнесено строительными лесами, на объекте активно трудятся рабочие. По их словам, сдача объекта ожидается в ближайшее время. Гостиница расположена прямо напротив зала прилёта, и добраться до неё можно пешком — всего за пару минут.

Подрядчики уверены, что отель станет удобным вариантом размещения для пассажиров, не желающих тратить время и деньги на поездки в город. Кроме того, гостиница сможет принимать пилотов и бортпроводников, чьи перерывы между рейсами часто ограничены по времени.

Фото: Аскар Кенжетаев.

По аналогии с аэропортом Алматы, где уже действует небольшой отель для пассажиров и членов экипажа, костанайская гостиница, по словам инвесторов, будет выше классом и комфортнее.

Мы также поинтересовались, не планируется ли передача костанайского аэропорта в частные руки после всех реконструкций. Этот вопрос волнует многих жителей региона, ведь за последние годы попытки продать часть акций предприятия предпринимались несколько раз.

Так, ещё в 2017 году, вскоре после обновления взлётно-посадочной полосы и частичной реконструкции здания, стоимость АО "Международный аэропорт “Костанай” имени Ахмета Байтурсынулы" оценивалась более чем в 860 млн тенге. Тогда на торги выставляли 49% акций предприятия, однако покупателей не нашлось.

Очередная попытка приватизации состоялась в сентябре прошлого года. По условиям торгов, потенциальный инвестор должен был сохранить профильную деятельность аэропорта минимум в течение пяти лет. При этом контрольный пакет акций, как и прежде, остаётся у государства, поскольку аэропорт имеет стратегический статус и не подлежит полной приватизации.

"Аэропорт является субъектом квазигосударственного сектора, 100% акций которого принадлежат государству. Акции аэропорта действительно выставлялись на торги, однако они не привели к какому-либо значимому результату", — сообщил в ответ на официальный запрос заместитель председателя правления АО “Международный аэропорт ‘Костанай’ имени Ахмета Байтурсынулы”.

Пока неясно, планируется ли в будущем вновь выставлять акции предприятия на продажу и готово ли руководство рассматривать возможность привлечения частного инвестора. В настоящее время приоритетом для аэропорта остаются завершение благоустройства терминала и запуск новой гостиницы.

Сегодня из Костаная выполняются регулярные рейсы практически во все крупные города Казахстана, а также в Германию и Россию. Помимо этого, открыты чартерные направления в Анталию, Шарм-эль-Шейх и ряд других зарубежных курортов.

Тем временем в Костанайской области реализуется ещё один инфраструктурный проект — реконструкция аэропорта в городе Аркалык. На восстановление почти полностью разрушенной воздушной гавани из бюджета выделено более 300 млн тенге.

Работы предусматривают строительство нового здания из легковозводимых конструкций и ремонт взлётно-посадочной полосы. Завершить проект планируют в 2026 году. После этого между Костанай и Аркалыком может быть запущено прямое авиасообщение — в областном акимате рассматривают возможность субсидирования перелётов по этому маршруту.