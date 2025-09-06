Кожамжаров под следствием: что известно о бывшем главе финпола?
Он занимал ключевые посты в правоохранительной системе страны.
Генеральная прокуратура сегодня сообщила о начале досудебного расследования в отношении бывшего главы финансовой полиции (ныне ведомство упразднено - авт.) Кайрата Кожамжарова, передает BAQ.KZ. Следствие ведется по фактам превышения должностных полномочий, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Кайрат Кожамжаров является одной из наиболее заметных фигур в системе правоохранительных органов страны последних десятилетий. Родился 24 марта 1965 года в городе Джамбул (ныне Тараз). В 1987 году окончил Ленинградский государственный университет по специальности "юрист". С этого времени его карьера была связана с прокуратурой, таможенной службой, а позже — с финансовой полицией.
В разные годы он занимал ключевые должности:
- председатель Агентства финансовой полиции;
- председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции;
- руководитель Национального бюро по противодействию коррупции;
- генеральный прокурор Республики Казахстан;
- депутат Сената парламента (2019–2023).
За годы работы Кожамжаров принимал участие в ряде резонансных расследований, в том числе по так называемому "Хоргосскому делу", в ходе которого десятки высокопоставленных чиновников были осуждены за коррупцию и контрабанду. Под его руководством антикоррупционное ведомство активно демонстрировало результаты борьбы с коррупционными правонарушениями, в том числе в отношении бывших министров и акимов.
Наряду с этим деятельность Кожамжарова неоднократно становилась предметом общественных дискуссий. Его имя упоминалось в связи с громкими уголовными процессами, по итогам которых некоторые фигуранты впоследствии были оправданы или заявляли о применении давления во время следствия.
Кайрат Кожамжаров награжден орденами "Данк" I и II степени, государственными медалями, отмечен рядом профессиональных званий и наград. В последние годы, после ухода с государственной службы, он занимался частной юридической практикой. В 2024 году представил книгу "Кто убийца?", в основу которой легли реальные следственные истории.
Генеральная прокуратура подчеркивает, что расследование проводится в строгом соответствии с требованиями законодательства и с соблюдением прав всех участников процесса. Дополнительная информация будет предоставляться по мере развития следствия.
