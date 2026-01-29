  • 29 Января, 11:54

Краснокнижные джейраны попали на видео в Чарыне

Сегодня, 11:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Из открытых источников Сегодня, 11:03
Сегодня, 11:03
86
Фото: Из открытых источников

Целая группа джейранов, занесенных в Красную книгу Казахстана, была зафиксирована на территории Государственного национального природного парка "Чарын", передает BAQ.KZ.

Как отмечают в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов РК, 21 января 2026 года в ходе рейдового обследования территории государственные инспекторы отметили высокую концентрацию джейранов.

Примечательно, что на момент создания национального парка в 2004 году численность джейранов составляла всего 78 особей, тогда как на сегодняшний день этот показатель увеличился в 10 раз.

– Это является наглядным подтверждением того, что природоохранные мероприятия реализуются системно и дают конкретные положительные результаты, – считают в ведомстве.

Видео: Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов РК

Самое читаемое

Наверх