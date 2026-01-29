Краснокнижные джейраны попали на видео в Чарыне
Целая группа джейранов, занесенных в Красную книгу Казахстана, была зафиксирована на территории Государственного национального природного парка "Чарын", передает BAQ.KZ.
Как отмечают в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов РК, 21 января 2026 года в ходе рейдового обследования территории государственные инспекторы отметили высокую концентрацию джейранов.
Примечательно, что на момент создания национального парка в 2004 году численность джейранов составляла всего 78 особей, тогда как на сегодняшний день этот показатель увеличился в 10 раз.
– Это является наглядным подтверждением того, что природоохранные мероприятия реализуются системно и дают конкретные положительные результаты, – считают в ведомстве.
