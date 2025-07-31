В социальных сетях распространилось видео, на котором рабочие распыляют зелёную жидкость на пожелтевший газон вдоль Восточной объездной автодороги (ВОАД). После обработки трава приобретает яркий изумрудный оттенок, что вызвало бурную дискуссию среди пользователей. Многие предположили, что это обычная краска для "показухи" перед приездом делегаций, передаёт BAQ.KZ.

"Поливать нужно, всё сохнет, деревья высохли",

"Это не гидропосев и не удобрение, тогда что это вообще?"

"Опять показуха — кого-то ждут!" — писали пользователи.

Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин пояснил, что это специальное средство, безопасное для растений и окружающей среды, а не краска.

"Это специальный состав, который был заказан около месяца назад. В этом году лето выдалось крайне засушливым, в Алматы практически не было дождей. Мы изучили международный опыт — аналогичные средства применяются в США, ОАЭ и странах Европы", — сообщил глава района.

По словам акима, средство используется точечно — в местах, где автоматический полив невозможен, и исключительно в декоративных целях. Оно не заменяет полноценный уход за зелёными насаждениями, а служит временным решением для улучшения внешнего вида городского пространства.

Оразалин подчеркнул, что отказываться от автоматического полива город не планирует, а эффективность нового подхода будет оценена в ходе эксплуатации.