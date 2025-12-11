В области Абай раскрыто крупное хищение, к которому оказались причастны сразу семь человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Уголовное дело, находившееся в производстве следственного отдела полиции Бородулихинского района, касалось кражи имущества одного из ТОО, расположенного на территории района. Сумма ущерба превысила 46,5 млн тенге.

В ходе досудебного расследования следственно-оперативная группа установила всех участников преступной схемы. Ими оказались как работники предприятия, так и местные жители. Вина каждого была подтверждена совокупностью доказательств: показаниями свидетелей, результатами экспертиз и изъятыми вещественными доказательствами. Все материалы были собраны в установленные законом сроки, что позволило направить дело в суд без задержек.

Изъятые вещественные доказательства были полностью возвращены законному владельцу, что обеспечило восстановление имущественных прав пострадавшего ТОО. Это стало одним из ключевых результатов расследования, подчеркнув эффективность работы полиции и следственных органов.

По итогам судебного рассмотрения Бородулихинский районный суд признал всех семерых подсудимых виновными. Каждому из них назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы. Решение суда стало финальной точкой в деле, которое привлекло внимание из-за значительного размера причинённого ущерба и числа вовлечённых участников.