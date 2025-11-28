Криштиану Роналду стал совладельцем международного бойцовского промоушена
Вход Роналду в сферу единоборств может стать новым этапом развития WOWfc.
Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду вошёл в число совладельцев бойцовского промоушена смешанных единоборств WOWfc, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.
Как сообщили в пресс-службе лиги, прославленный футболист отметил, что разделяет с проектом общие ценности и видит в нём важную миссию — поддержку спорта и вдохновение нового поколения.
"Мы разделяем веру в одни и те же ценности. Я горд быть частью этого проекта. Он помогает в развитии спорта и вдохновляет следующее поколение", — сказал Роналду.
Совладельцем промоушена также стал действующий чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия, который сохраняет статус непобеждённого.
Криштиану Роналду — один из самых титулованных футболистов мира: лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, обладатель пяти кубков Лиги чемпионов, победитель Евро-2016 и двукратный победитель Лиги наций УЕФА. Он — первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах.
Роналду остаётся единственным игроком, забивавшим на пяти чемпионатах мира подряд (2006–2022). Если сборная Португалии успешно завершит квалификацию, текущий отборочный цикл может стать для него уже седьмым участием в финальных стадиях мундиаля.
Вход Роналду в сферу единоборств может стать новым этапом развития WOWfc, усилив глобальный интерес к лиге и расширив её международные возможности.
