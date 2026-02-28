Казахстанская конькобежка Кристина Шумекова завоевала вторую золотую медаль на юниорском чемпионате мира, который проходит в Инцелле (Германия), передает BAQ.KZ.

После победы на дистанции 500 метров спортсменка поднялась на высшую ступень пьедестала и на дистанции 1500 метров. В финальном забеге Шумекова показала время 1:56.06, установив новый личный рекорд.

Серебряную медаль выиграла Джанин Роснер с результатом 1:56.36. Бронза досталась японской спортсменке Аяно Секигучи, финишировавшей с временем 1:57.97.

Другие представительницы Казахстана также выступили на этой дистанции: Анастасия Беловодова показала 13-й результат, Алина Шумекова заняла 28-е место, Варвара Глухова — 32-е.

Ранее на этом же чемпионате мира Кристина Шумекова одержала победу на дистанции 500 метров, также обновив свой личный рекорд.